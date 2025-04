Ethereum-Kurs fällt unter kritische Marke: Analysten uneins über weitere Entwicklung

Die Kryptowährung Ethereum durchlebt aktuell eine schwierige Phase. Der Kurs ist unter die wichtige 1.500-Dollar-Marke gefallen und erreichte zwischenzeitlich sogar ein neues Jahrestief bei 1.400 Dollar. Diese Entwicklung wirft bei vielen Investoren die Frage auf, ob das Ende der Korrektur bereits erreicht ist oder ob ETH möglicherweise noch weiter in Richtung 1.000 Dollar fallen könnte. Während Bitcoin um 10% auf zeitweise 74.000 Dollar fiel, war Ethereum unter den Top-Altcoins der größte Verlierer mit einem zwischenzeitlichen Rückgang von weiteren 20%.

Ethereum verliert Marktanteile im Kryptomarkt

Ethereum-Investoren haben turbulente Zeiten hinter sich. Der Krypto-Markt erlebt derzeit eine harte Korrektur, die durch die Strafzoll-Politik von Präsident Donald Trump und die damit verbundene wirtschaftliche Unsicherheit im globalen Finanzsektor ausgelöst wurde. Die Marktkapitalisierung von Ethereum ist auf nur noch 178 Milliarden Dollar geschrumpft.

Vor allem die Marktdominanz von ETH hat stark gelitten. Sie liegt heute nur noch bei 7,3% - nur etwa die Hälfte dessen, was noch vor einem halben Jahr der Stand war. Das Handelspaar ETH/BTC ist zudem auf den tiefsten Stand seit 2019 zurückgefallen und liegt nun bei nur noch 0,019, was die Unsicherheit unter Anlegern weiter verstärkt.

Erholungschancen und Risiken für Ethereum

Die Gefahr eines Relevanzverlustes besteht heute in begrenztem Ausmaß auch für Ethereum. Es gibt inzwischen viele konkurrierende Projekte, allen voran Solana, die hinsichtlich der Anwendungsfälle mit Ethereum mithalten können und in Bereichen wie Transaktionsgeschwindigkeiten und -gebühren sogar Vorteile bieten.

Aus technischer Sicht wäre es für ETH nun zunächst wichtig, die aktuelle Kursmarke halten zu können und sich schnellstmöglich wieder über 1.500 Dollar zu bewegen. Falls das gelingt und sich die Marktlage entspannt, könnte eine rasche Erholung in Richtung 1.800 oder sogar 2.000 Dollar folgen. Sollte jedoch ein weiterer korrektiver Impuls folgen, könnte der Kurs auch in Richtung 1.200 Dollar fallen.

SOLX-Presale bietet alternative Investitionsmöglichkeit

Das Krypto-Projekt Solaxy mit seinem Token SOLX stellt eine interessante Alternative dar. Hierbei handelt es sich um ein Layer-2-Projekt für die Solana-Blockchain, die im Gegensatz zu Ethereum bisher über keine Layer-2-Lösungen verfügt, was bei hoher Auslastung zu Kapazitätsengpässen führt.

SOLX befindet sich derzeit noch in der Presale-Phase und wird zu einem Preis von 0,001688 Dollar angeboten. Bisher wurden bereits über 29,5 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt. Ein besonderer Vorteil für frühe Investoren: Die im Presale erworbenen Coins können direkt im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 138% gestaked werden, was das Projekt für viele Anleger attraktiv macht, die nach Alternativen zu etablierten Kryptowährungen wie Ethereum suchen.

