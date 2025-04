Bitcoin steigt stark nach Trumps 90-tägiger Zoll-Pause

Im Handelskrieg zwischen den USA und China geht es derzeit Schlag auf Schlag, und die Märkte reagieren mit heftigen Ausschlägen. Nach einer Reihe von Zollerhöhungen auf beiden Seiten hat US-Präsident Trump eine überraschende Wende vollzogen. Während er einerseits die Zölle auf chinesische Waren auf 125 Prozent erhöhte, ordnete er gleichzeitig eine 90-tägige Pause an, in der die reziproken Zölle für 75 kooperationsbereite Länder auf nur 10 Prozent gesenkt werden.

Kryptomarkt reagiert mit deutlichen Kursgewinnen

Die unerwartete Ankündigung des US-Präsidenten hat ein regelrechtes Kursfeuerwerk ausgelöst. Sowohl auf dem Aktien- als auch auf dem Kryptomarkt sind die Kurse innerhalb kürzester Zeit deutlich gestiegen. Bitcoin konnte innerhalb von nur zwei Stunden um mehr als 7,5 Prozent zulegen - ein beachtlicher Anstieg, den viele Krypto-Anleger bereits herbeigesehnt hatten.

Schon während der letzten Marktkorrektur zeigte sich Bitcoin stabiler als in früheren Krisenzeiten und wies sogar eine größere Stabilität auf als der US-Technologieindex Nasdaq 100. Dies deutet darauf hin, dass sich Bitcoin zunehmend als anerkanntes Asset etabliert und von vielen Anlegern bereits als "sicherer Hafen" betrachtet wird. Der nächste Anlauf auf das Allzeithoch von 109.114,88 US-Dollar könnte daher näher sein als viele erwarten.

$BTCBULL Token profitiert von der Bitcoin-Rallye

Mit dem plötzlichen Kursanstieg des Bitcoin könnten auch zahlreiche Coins profitieren, die eng mit der größten und ältesten Kryptowährung verbunden sind. Ein Beispiel hierfür ist der BTC Bull Token, der als erster offizieller Meme Coin auf Bitcoin gilt und eine direkte Kopplung an den Bitcoin-Kurs aufweist.

Trotz der herausfordernden Bedingungen am Kryptomarkt in den vergangenen Wochen konnte der BTC Bull Token bereits auf mehr als 4,52 Millionen US-Dollar an Marktkapitalisierung anwachsen. Die Nachfrage scheint weiterhin stark zu sein und dürfte mit dem aktuellen Bitcoin-Anstieg noch einmal deutlich zunehmen. Interessierte Anleger könnten von einer baldigen Preiserhöhung des Tokens profitieren, wenn sie noch vor dieser einsteigen.

