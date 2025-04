Am Handelsplatz ließ die Jabil-Aktie am 09. April 2025 mit einem spektakulären Kurssprung aufhorchen. Das Papier des Elektronikfertigers schloss bei 137,39 USD und verzeichnete damit einen beeindruckenden Tagesgewinn von 14,08 Prozent. In Euro umgerechnet erreichte der Kurs 125,60 Euro, was einem Plus von 16,57 Prozent entspricht. Die Rally kommt nach einer eher durchwachsenen Entwicklung der vergangenen Wochen - auf Monatssicht hatte die Aktie zuvor 11,35 Prozent eingebüßt. Analysten sehen für den Auftragsfertiger jedoch weiterhin erhebliches Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 171,01 USD und damit rund 42 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Analysten bleiben trotz Gewinnsorgen optimistisch

Von neun Analysten, die Jabil aktuell bewerten, empfehlen sechs den Kauf der Aktie (66,7 Prozent), während drei zum Halten raten. Bemerkenswert ist, dass kein einziger Analyst zum Verkauf rät, obwohl die Gewinnprognosen in den letzten Monaten deutlich nach unten korrigiert wurden. Die positive Einschätzung basiert wohl auf der günstigen Bewertung des Unternehmens, das lediglich mit dem 0,5-fachen seines Umsatzes gehandelt wird. Zudem besticht Jabil durch ein solides ESG-Rating von "A" nach MSCI-Standard. Trotz schwacher Margenentwicklung und begrenzter Wachstumsaussichten für die kommenden Berichtsperioden scheinen Anleger das Unternehmen nun wieder verstärkt ins Visier zu nehmen.

