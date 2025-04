Berlin (ots) -Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union Jens Spahn (CDU) ist zufrieden mit dem Koalitionsvertrag, den Union und SPD verhandelt haben. "Es war ohne Zweifel schwierig, die einen kommen aus der Regierung, wir aus der Opposition, aber es hat funktioniert", sagte Spahn in der ARD-Talksendung "maischberger". Das Ergebnis sei ein "Gesamtkunstwerk", sagte der CDU-Politiker.Angesichts der Wahlergebnisse der extremen Rechten sei die Frage am Anfang der Gespräche zwischen CDU/CSU und SPD gewesen: "Haben wir gemeinsam den Schuss gehört?", sagte bisherige Unions-Fraktionsvize. "Und wenn ich das Ergebnis sehe, wo wir jetzt sind mit dem Koalitionsvertrag, würde ich sagen, ja wir haben verstanden",Spahn betonte zwei aus seiner Sicht entscheidende Themen aus dem Koalitionsvertrag: "Wir wollen die Wende bei der Migration, wir wollen für Wachstum sorgen." Bei beidem sei sich seine Partei mit den Sozialdemokraten einig geworden. "Ja werden wir illegale Migration beenden, und da bin ich sehr dankbar, dass wir uns mit der SPD haben einigen können", sagte der CDU-Politiker. Das gelte auch für die Wirtschaftspolitik. "Diese SPD, auch die Gewerkschaften, wollen mit uns zusammen, dass Deutschland Industrieland bleiben.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6010014