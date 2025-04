Der südafrikanische Goldproduzent verzeichnet beeindruckende Kursgewinne mit positivem Analystenausblick und attraktiver Bewertung im Bergbausektor.

Die Gold Fields-Aktie verzeichnete am 09. April 2025 einen beachtlichen Kursanstieg von 9,53% und schloss bei 21,50 USD. Dieser deutliche Aufschwung reiht sich in eine insgesamt positive Entwicklung des südafrikanischen Goldproduzenten ein, der im Jahresvergleich bereits ein Plus von 22,09% vorweisen kann. Der aktuelle Kurs liegt damit 39,23% über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 5,77% unter dem jüngst erreichten Höchststand. Auch am europäischen Handelsplatz zeigte sich die Aktie mit 18,95 Euro im Plus und setzt damit ihren jüngsten Aufwärtstrend fort.

Analysten zunehmend optimistisch für Goldproduzenten

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens sprechen für eine solide Basis: Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 9,28 gehört Gold Fields zu den günstig bewerteten Werten im Bergbausektor. Dies spiegelt sich auch in den Analystenempfehlungen wider - die Hälfte der sechs beobachtenden Experten stuft die Aktie mit "Kaufen" ein, während die andere Hälfte ein "Halten" empfiehlt. Besonders positiv: In den letzten vier Monaten wurden sowohl die Gewinnprognosen als auch die Kursziele deutlich nach oben korrigiert. Der Goldproduzent profitiert dabei von seiner starken Marktposition mit Minen in Südafrika, Ghana, Australien, Chile und Peru sowie einem zunehmenden Engagement im Kupfersektor.

