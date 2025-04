Der sino-kanadische Edelmetallproduzent verzeichnet beachtliche Kurssteigerung von über 11% trotz vorheriger Verluste, gestützt durch günstige Fundamentaldaten und positive Analystenprognosen.

Die Aktie des sino-kanadischen Silberproduzenten Silvercorp Metals konnte am 9. April 2025 einen beeindruckenden Kurssprung von 11,28 Prozent hinlegen und schloss bei 3,275 Euro. Dieser deutliche Anstieg kommt nach einer längeren Schwächephase, in der das Papier innerhalb eines Monats fast 19 Prozent an Wert verloren hatte. Trotz des starken Tagesgewinns bleibt die Aktie mit knapp 30 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 4,64 Euro, das im Oktober 2024 erreicht wurde.

Fundamentaldaten sprechen für Unterbewertung

Die Fundamentaldaten des in Vancouver beheimateten Unternehmens präsentieren sich solide. Mit einem KGV von 10,07 für das laufende Jahr 2025 erscheint die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Bemerkenswert sind auch die hohen Gewinnmargen, die laut Analysten zu den besten unter börsennotierten Unternehmen zählen. Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz liegt ebenfalls auf einem überdurchschnittlichen Niveau, was die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht. Die ausgezeichnete Finanzlage verschafft Silvercorp zudem erheblichen Spielraum für zukünftige Investitionen.

Experten haben in den vergangenen Monaten ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Minenbetreiber, der zu den größten Silberproduzenten Chinas gehört, mehrfach nach oben korrigiert. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf der Aktie und sieht noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Die starke Einigkeit unter den Analysten, erkennbar an der geringen Streuung ihrer Kursziele, verstärkt dieses positive Signal zusätzlich.

