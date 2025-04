Der Wasserstoffspezialist verzeichnet deutlichen Kursgewinn von über acht Prozent, während Experten trotz volatiler Märkte ein erhebliches Wachstumspotenzial prognostizieren.

Die Aktie von ThyssenKrupp Nucera verzeichnete am 09. April 2025 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 8,06 Prozent auf 8,38 Euro. Dieser deutliche Aufschwung erfolgt unmittelbar nachdem das Papier am Vortag mit 7,75 Euro sein 52-Wochen-Tief markiert hatte. Trotz des aktuellen Erholungskurses befindet sich die Aktie weiterhin gut 23 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand von 10,93 Euro, den sie erst am 19. März 2025 erreicht hatte. Die Marktkapitalisierung des Wasserstoffspezialisten liegt aktuell bei rund einer Milliarde Euro, während die Volatilität mit annualisierten 83,69 Prozent auf erhebliche Kursschwankungen in den vergangenen Wochen hindeutet.

Analysten bleiben trotz Herausforderungen überwiegend positiv

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ThyssenKrupp Nucera AG & Co. KGaA ?

Unter den zwölf Analysten, die das Unternehmen aktiv bewerten, überwiegt die positive Einschätzung: Zwei Drittel der Experten geben eine Kaufempfehlung oder attestieren der Aktie eine überdurchschnittliche Performance. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 14,02 Euro rund 76 Prozent über dem aktuellen Kurs, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Allerdings gehen die Einschätzungen der Analysten stark auseinander - mit Kurszielen zwischen 8,40 und 22,00 Euro. Diese Diskrepanz spiegelt Unsicherheiten bezüglich der künftigen Geschäftsentwicklung wider. Obwohl die Fundamentaldaten grundsätzlich solide sind und das Unternehmen eine ausgezeichnete finanzielle Situation aufweist, wurden die Umsatzprognosen in den vergangenen Monaten nach unten korrigiert. Mit einem erwarteten KGV von über 126 für das laufende Jahr bleibt die Bewertung zudem auf sehr hohem Niveau.

