Der Düsseldorfer Prozesstechnik-Spezialist verzeichnet beeindruckende Kursgewinne und erhält eine Kaufempfehlung, während wichtige Unternehmenstermine bevorstehen.

Die Aktie des Anlagenbauers GEA Group zeigte am gestrigen Handelstag eine deutliche Aufwärtsbewegung. Mit einem Plus von bemerkenswerten 12,14 Prozent schloss das Papier bei 54,73 Euro und setzte damit den positiven Trend des laufenden Jahres fort. Auch im heutigen Handel setzt sich die gute Entwicklung mit einem Zugewinn von 2,18 Prozent auf 50,15 Euro weiter fort.

Maßgeblich für den jüngsten Kursanstieg dürfte eine aktuelle Kaufempfehlung sein. Am 4. April hat die Investmentbank Jefferies die GEA-Aktie mit einem "Buy"-Rating versehen und damit das Vertrauen in den Düsseldorfer Maschinenbauer unterstrichen. Diese positive Einschätzung reiht sich in den allgemeinen Analysten-Konsens ein, der mit einer durchschnittlichen Einstufung als "Outperform" und einem mittleren Kursziel von 54,45 Euro weiteres Potenzial für die Aktie sieht.

Unternehmensausblick und anstehende Termine

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei GEA ?

Der Technologiekonzern, der sich auf Prozesstechnik und Anlagenbau für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie spezialisiert hat, plant in den kommenden Wochen wichtige Unternehmenstermine. Am 30. April 2025 steht die Jahreshauptversammlung an, gefolgt vom Dividendenabschlag am 2. Mai. Besonders im Fokus steht die für den 8. Mai angekündigte Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2025.

Die Fundamentaldaten des Unternehmens präsentieren sich weiterhin solide. Mit einem KGV von 18,14 für das laufende Jahr 2025 und einer stabilen Finanzlage dank hoher Liquidität und guter Gewinnmargen bleibt GEA für Anleger attraktiv. Hervorgehoben werden kann auch das AAA-Rating im MSCI ESG-Score, was die Nachhaltigkeitsbemühungen des Konzerns unterstreicht. Seit dem 52-Wochen-Tief im Mai 2024 hat sich der Kurs um beachtliche 49,37 Prozent erholt, was die positive Entwicklung des Maschinenbauers über das vergangene Jahr deutlich demonstriert.

Anzeige

GEA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue GEA-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten GEA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für GEA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

GEA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...