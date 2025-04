Der Technologiekonzern übertrifft mit seinen Q1-Ergebnissen 2025 die Markterwartungen deutlich, profitiert vom KI-Wachstum und verzeichnet einen beachtlichen Kursanstieg.

Der Elektronikriese Samsung Electronics konnte an der Börse zuletzt wieder deutlich an Boden gutmachen. Nach einer durchwachsenen Performance in den vergangenen Monaten kletterte der Kurs der Samsung-Aktie am Mittwoch um beachtliche 4,12 Prozent auf 730,00 Euro. Besonders bemerkenswert: Die jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 übertrafen die Markterwartungen deutlich, was für frischen Schwung sorgte. Trotz dieser positiven Entwicklung notiert die Aktie weiterhin rund 37,87 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1.175,00 Euro, das erst vor einem Jahr am 11. April 2024 erreicht wurde.

KI-Boom und "Zoll-Panik" treiben Gewinn

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Samsung Electronics ?

Die überraschend guten Quartalsergebnisse werden vor allem auf zwei Faktoren zurückgeführt: Zum einen profitiert der südkoreanische Konzern vom anhaltenden KI-Boom, der die Nachfrage nach leistungsfähigen Halbleitern ankurbelt. Zum anderen scheint eine gewisse "Zoll-Panik" im Markt zu herrschen, die zu vorgezogenen Bestellungen führt. Diese Kombination bescherte Samsung einen Milliardengewinn, der deutlich über den Prognosen lag. Während die Aktie auf Monatssicht noch mit einem Minus von 10,80 Prozent zu kämpfen hat, könnte der jüngste Aufschwung eine Trendwende einläuten. Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie aktuell nur 7,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief notiert, das erst vor wenigen Tagen am 8. April 2025 markiert wurde.

Anzeige

Samsung Electronics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Samsung Electronics-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten Samsung Electronics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Samsung Electronics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Samsung Electronics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...