Der französische Recycling-Spezialist verzeichnet einen Kursanstieg von über 14% trotz langfristiger Herausforderungen. Analysten bleiben optimistisch mit hohen Kurszielen.

Die Carbios Aktie verzeichnete am 9. April 2025 einen beachtlichen Kurssprung von 14,37 Prozent auf 5,81 Euro und setzte damit ihre Erholung vom kürzlich erreichten 52-Wochen-Tief fort. Der französische Spezialist für biologisches Kunststoffrecycling konnte sich damit deutlich vom Jahrestief bei 4,89 Euro lösen, das erst vor wenigen Tagen, am 4. April, markiert wurde. Der aktuelle Aufschwung kommt nur zwei Tage vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024, die am 11. April ansteht.

Trotz der kurzfristigen Erholung bleibt die langfristige Kursentwicklung des Unternehmens herausfordernd. Mit einem Wertverlust von über 77 Prozent im Jahresvergleich liegt die Aktie immer noch rund 350 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Marktkapitalisierung des Pioniers für enzymatisches PET-Recycling beläuft sich aktuell auf knapp 103 Millionen Euro.

Analysten bleiben trotz Herausforderungen zuversichtlich

Bemerkenswert ist die anhaltend positive Einschätzung der Analysten, die der Carbios-Aktie trotz der schwachen Kursperformance im Durchschnitt ein "Outperform"-Rating geben. Das durchschnittliche Kursziel der drei beobachtenden Analysten liegt mit 21,67 Euro mehr als 300 Prozent über dem aktuellen Niveau. Allerdings gehen die Einschätzungen weit auseinander: Während das niedrigste Kursziel bei 8 Euro liegt, sieht das optimistischste Szenario sogar einen Kurs von 44 Euro vor.

Die fundamentalen Herausforderungen des Unternehmens bleiben jedoch bestehen. Carbios, das 2011 gegründet wurde und sich auf die Entwicklung von Enzymtechnologien zum Recycling von PET-Kunststoffen spezialisiert hat, kämpft mit unzureichender Rentabilität. Eine hohe KUV-Bewertung von aktuell 4.078 und ein negatives KGV für 2025 (-1,85) spiegeln die noch ausstehende Kommerzialisierung der innovativen Technologien wider. Dennoch wird das für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstumspotenzial sowie die solide Finanzlage als Stärke des Unternehmens angesehen.

