Intelsat, Betreiber eines der größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netzwerks der Welt, hat als erster und einziger Satellitenbetreiber eine Mission zur Verlängerung der Lebensdauer des Satelliten Intelsat 901 (IS-901) abgeschlossen, die dem Satelliten und seinen zahlreichen Kunden weitere fünf Jahre wertvolle Einsatzzeit verschafft und damit eine erweiterte zuverlässige und globale Konnektivität ermöglicht.

Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) safely departs from Intelsat 901 (IS-901) in the Geosynchronous Earth Orbit (GEO) after providing five years of life extension service. The earth is visible in the background as well as MEV-1's docking mechanism on the right. (Courtesy: Northrop Grumman's Space Logistics).