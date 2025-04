Aqara, ein weltweit führendes Unternehmen und Pionier im Bereich des Internets der Dinge (IoT), kündigte eine bedeutende Weiterentwicklung der Matter-Standardeinführung im gesamten Aqara-Ökosystem an. Die Aqara Home-Plattform ist bereit, über 50 einzigartige Arten von Matter-fähigen Geräten zu integrieren, wodurch es für Benutzer einfacher denn je wird, ihre vernetzten Heimgeräte in einer zentralen Plattform zu verwalten und zu automatisieren. Darüber hinaus ist die Advanced-Matter-Bridging-Funktion, die ursprünglich mit dem Hub M3 eingeführt wurde, jetzt auf allen Aqara Matter-Controllern und Bridges verfügbar. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, die erweiterten Funktionen von Aqara-Geräten nahtlos mit Matter-Plattformen von Drittanbietern zu verbinden.

"Aqara setzt sich voll und ganz für die plattformübergreifende Interoperabilität mit Matter ein", sagte Eugene You, Gründer, Vorsitzender und CEO von Aqara. "Wir glauben, dass ein offenes Ökosystem für die breite Akzeptanz der Smart-Home-Technologie unerlässlich ist. Durch die Weiterentwicklung der Matter-Unterstützung bieten wir den Benutzern mehr Flexibilität, Anpassungsmöglichkeiten und verbesserte Erfahrungen auf allen Plattformen und bieten unseren Kunden gleichzeitig einen noch größeren Mehrwert, unabhängig von der von ihnen bevorzugten Plattform."

"Wir haben ein enormes Wachstum und eine enorme Dynamik für Matter erlebt, was zum Teil führenden Marken wie Aqara zu verdanken ist, die das Kundenerlebnis vereinfachen", so Tobin Richardson, Präsident und CEO der Connectivity Standards Alliance. "Die Ausweitung der Matter-Unterstützung auf alle Hub- und Bridge-Produkte von Aqara sowie die Erweiterung der Matter-Gerätekompatibilität auf ihrer Plattform ist ein Beweis für unsere gemeinsame Vision einer einfachen, interoperablen und leistungsstarken Smart-Home-Zukunft. Wir gratulieren dem Team von Aqara zu diesem beeindruckenden Meilenstein."

Advanced Matter Bridging über Plattformen hinweg

Interoperabilität war schon immer eine Priorität im Produktdesign von Aqara. Seit Jahren arbeitet Aqara mit großen Plattformen wie Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey und SmartThings zusammen, um eine nahtlose Kompatibilität und ein optimiertes Benutzererlebnis für Aqara-Geräte zu gewährleisten.

Als früher Verfechter des brancheneinheitlichen Matter-Standards hat Aqara die Matter-Kompatibilität in sein umfassendes Portfolio integriert, einschließlich seiner klassischen Zigbee-Gerätepalette. Um die Konnektivität zwischen Thread-fähigen Geräten weiter zu verbessern, hat Aqara seine Thread Border Router so optimiert, dass sie die gemeinsame Nutzung von Thread-Netzwerken unterstützen und sich so bestehenden Thread-Netzwerken aus anderen Ökosystemen anschließen können. Darüber hinaus werden die Aqara Thread Border Router um die Fähigkeit erweitert, über verschiedene lokale Netzwerke (LANs)* hinweg zu kommunizieren. Dieser Ansatz verbessert die Robustheit und Zuverlässigkeit des Smart-Home-Erlebnisses erheblich.

Um den Benutzern noch mehr Flexibilität zu bieten, hat das Unternehmen mit seinem Hub M3 eine innovative Funktion eingeführt Advanced Matter Bridging. Diese Funktion dient dazu, die einzigartigen Merkmale und Funktionen von Aqara mit Matter-Plattformen von Drittanbietern zu verbinden. Sie ermöglicht es den Benutzern, benutzerdefinierte Szenen und Signale, die in der Aqara Home-App erstellt wurden, in virtuelle Stecker und Anwesenheitssensoren umzuwandeln, die dann über Matter mit anderen Plattformen synchronisiert werden können. Mit dieser Funktion können Benutzer erweiterte Gerätefunktionen überbrücken, die bisher ausschließlich dem Aqara-Ökosystem vorbehalten waren, wie z. B. die KI-Erkennung auf dem Gerät in Aqara-Kameras und die Sturzerkennung im FP2. Darüber hinaus können Benutzer erweiterte Funktionen der Automatisierungs-Engine von Aqara überbrücken, wie z. B. die Stromautomatisierung, die je nach Echtzeit-Stromverbrauch eines Geräts unterschiedliche Automatisierungen auslösen kann.

Die Funktion Advanced Matter Bridging ist für alle bestehenden und kommenden Aqara Matter Controller verfügbar, einschließlich Hub M3, Camera Hub G5 Pro, Hub M100 und Doorbell Camera Hub G410 sowie für ältere Matter Bridges wie Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1 und Camera Hub G3. Dadurch können mehr Benutzer die Möglichkeiten ihres Smart Homes maximieren, unabhängig von der Matter-Plattform, für die sie sich entscheiden.

Die Funktion Advanced Matter Bridging ist in der aktuellen Produktpalette der Matter-Controller und -Bridges von Aqara bis Firmware-Version 4.3.4 verfügbar. Um auf diese Funktion zugreifen zu können, ist Aqara Home Version 5.1.4 oder neuer erforderlich.

Erweiterte Matter-Geräteintegration

Mit der Veröffentlichung seines ersten Matter Controllers, dem Hub M3, öffnete Aqara die Aqara Home-Plattform und seine benutzerfreundliche Automatisierungs-Engine für die Integration von Matter-Geräten von Drittanbietern und ermöglichte so eine ausgeklügelte Heimautomatisierung.

Mit der Unterstützung von über 50 verschiedenen Arten von Matter-fähigen Geräten bietet Aqara heute eine der umfassendsten Ebenen der Matter-Interoperabilität. Dieses neue Update erleichtert es den Verbrauchern, die bereits vorhandenen intelligenten Geräte anzuschließen und zu steuern, und stellt gleichzeitig sicher, dass Aqara Home zukunftssicher ist, da sowohl aktuelle als auch neu auf den Markt kommende Produkte fortlaufend unterstützt werden.

Zu den neuen Matter-Gerätetypen, die von Aqara Home unterstützt werden, gehören:

Staubsaugerroboter

Dimmbare Stecker

Rauch- und CO-Melder

Luftqualitätssensoren

Leckage-, Frost- und Regensensoren

Vorhänge und Jalousien

Ventilatoren und Luftreiniger

Klimaanlagen und Wärmepumpen

Wasserklappen und -pumpen

Drucksensoren

Solarmodule und Batteriespeicher

Fahrzeugladegeräte

Waschmaschinen und Trockner

Kühlschränke

Kochfelder, Abzugshauben und Oberflächen

Öfen und Herde

Warmwasserbereiter

Videoplayer und Lautsprecher

Die Unterstützung für weitere Matter-Gerätetypen ist in Aqara Home Version 5.1.9 und Firmware-Version 4.3.5 für die Matter-Controller enthalten, wobei diese Updates voraussichtlich noch in diesem Monat eingeführt werden.

Weitere Informationen zu den neuen Updates finden Sie auf unserer Website.

* Aqara Thread Border Router können sich aufgrund von Einschränkungen bestimmter Matter-Ökosysteme möglicherweise nicht mit einigen bestehenden Thread-Netzwerken verbinden. Die Thread-Kommunikation über LANs hinweg befindet sich in der Entwicklung und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 verfügbar sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250409768634/de/

Contacts:

Für Medienanfragen:

media@aqara.com