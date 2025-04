Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern verzeichnet beachtlichen Wertzuwachs mit Steigerung um 10 Prozent und überzeugt Experten mit vielversprechenden Zukunftsaussichten.

Die Kratos Defense & Security Solutions Aktie verzeichnete am 10. April 2025 einen beeindruckenden Kursanstieg von 10,06 Prozent und notiert aktuell bei 31,83 US-Dollar. Der signifikante Zuwachs von 2,91 US-Dollar gegenüber dem Vortag reiht sich in eine positive Entwicklung ein, die der Rüstungs- und Sicherheitskonzern bereits seit längerem zeigt. Auf Jahressicht konnte das Papier sogar um 73,58 Prozent zulegen, was das wachsende Interesse der Investoren an dem Luft- und Raumfahrtunternehmen widerspiegelt. Besonders bemerkenswert erscheint diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass Kratos erst kürzlich eine deutliche Verbesserung seiner Analysteneinschätzungen erfahren hat.

Analysten heben Kursziele an

Insgesamt zwölf Analysten verfolgen die Aktie des Unternehmens und empfehlen im Durchschnitt einen Kauf bzw. eine Übergewichtung des Titels. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 34,00 US-Dollar, was einem weiteren Aufwärtspotenzial von 6,82 Prozent entspricht. Besonders optimistische Experten sehen sogar ein Kursziel von bis zu 40,00 US-Dollar. Die positive Stimmung wird durch prognostizierte Wachstumsaussichten unterstützt - bis 2027 erwarten Analysten ein Wachstum von 46 Prozent. Anleger sollten jedoch die hohe Bewertung im Auge behalten, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 55,28 angegeben wird und das Unternehmen in der Vergangenheit häufig Ergebnisse unter den Analystenschätzungen veröffentlichte.

