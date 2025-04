Der niederländische Halbleiterzulieferer erholt sich vom Tiefstand, während Finanzexperten enormes Wachstumspotential prognostizieren und Quartalsbericht naht.

Der Halbleiterspezialist ASM International konnte am 10. April 2025 einen deutlichen Kursanstieg verzeichnen. Die Aktie legte im gestrigen Handel um beachtliche 6,15 Prozent zu und schloss bei 404,38 USD. Diese positive Entwicklung kommt nur zwei Tage nachdem die Aktie am 8. April mit 347,20 Euro ihr 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Trotz des jüngsten Aufschwungs notiert der Titel weiterhin 46,3 Prozent unter seinem Jahreshoch von 737,40 Euro vom Juli 2024. Die Marktkapitalisierung des niederländischen Unternehmens beträgt derzeit rund 18,36 Milliarden Euro.

Upgrade durch Analysten und bevorstehende Quartalszahlen

Zur Kursrally beigetragen haben dürfte ein Analysten-Upgrade vom 2. April. Insgesamt bewerten 21 Analysten die Aktie des Halbleiterzulieferers im Durchschnitt mit "Outperform" und sehen mit einem mittleren Kursziel von 664,05 Euro ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 87,11 Prozent. Besonders optimistische Experten gehen sogar von Kursen bis zu 960 Euro aus. Für interessierte Anleger stehen in Kürze neue Unternehmenszahlen an: ASM wird am 29. April die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen, gefolgt von der detaillierten Ergebnispräsentation am darauffolgenden Tag. Trotz des schwierigen Marktumfelds mit einem Jahresverlust von über 30 Prozent profitiert der Halbleiterzulieferer von seiner soliden Finanzlage und hohen Gewinnmargen, was dem Unternehmen laut Experten beträchtliche Investitionskapazitäten verleiht.

