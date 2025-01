Die Aktie von SAP gehört zu den absoluten Top-Performern im DAX. In den vergangenen sechs Monaten legte die Aktie rund 43 Prozent zu und ist damit hinter Siemens Energy und Rheinmetall der drittbeste Titel im deutschen Leitindex in diesem Zeitraum. In der kommenden Woche steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen an. Bereits im Vorfeld äußerten sich zahlreiche Analysten optimistisch.Am kommenden Dienstag, 28. Januar, wird Europas größter Softwarekonzern seine Zahlen zum vierten Quartal und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...