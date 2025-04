KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zum Handelskrieg USA/China:

"Der globale Handelskrieg ist voll entbrannt. Verlierer werden Firmen und Verbraucher überall auf der Welt sein und ganz besonders in den USA. Der Wohlstand wird sinken und die Inflation steigen - alles garniert mit maximaler Unsicherheit. Dies erklärt die scharfen Reaktionen an der Börse. Trump beschert der Welt eine Krise, die sie ohne ihn nicht hätte. Auch politisch verzockt sich Trump: Seine Ukraine-Politik spielt Putin in die Karten, seine Handelspolitik Xi Jinping. Lange Zeit war China der Buhmann im Welthandel, nun scheint es im Gegensatz zu den USA berechenbar. Doch die Wirtschaft sollte sich hüten, nun alles auf die Karte China zu setzen. Die Volksrepublik ist kein Hort des Freihandels und ist es nie gewesen. Europa darf sich jetzt nicht aus Verzweiflung von China abhängig machen."/yyzz/DP/men