VICTORIA, Seychellen, April 10, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat ein bedeutendes Update des Burn-Mechanismus von Bitget Token (BGB) angekündigt. Mit dieser Verbesserung wird ein nutzungsbasiertes Modell eingeführt, das den vierteljährliche Burn-Betrag von BGB an die On-Chain-Nutzung koppelt und damit die Entwicklung des Tokens hin zu mehr Transparenz, Compliance und nachhaltigem Token-Wert signalisiert.

Zur besseren Berücksichtigung der zunehmenden Integration von BGB in zentralisierten und dezentralisierten Ökosystemen verknüpft der neue Burn-Mechanismus das vierteljährliche Burn-Volumina mit dem BGB-Betrag, der für On-Chain-Gasgebühren über die GetGas-Konten von Bitget Wallet verwendet wird. Durch die Verankerung des Burns in der Praxis erleichtert das Modell die Umwandlung von BGB als Schlüsselelement innerhalb von Web3- und realen Anwendungen. Die Burn-Formel berücksichtigt die Nutzung von BGB als Gasgebühren, den vierteljährlichen Durchschnittspreis und vordefinierte Konstanten zur Gewährleistung eines dynamischen und überprüfbaren Prozesses.

Der erste vierteljährliche Burn im Rahmen dieses neuen Mechanismus wurde nun berechnet. Im ersten Quartal 2025 wurden 6.943,63 BGB auf die GetGas-Konten von Bitget Wallet für die Nutzung von On-Chain-Gasgebühren eingezahlt. Nach der neuen Formel werden in diesem Quartal insgesamt 30.006.905 BGB verbrannt. Alle Daten im Zusammenhang mit dem Burn - einschließlich Transaktionsaufzeichnungen und Wallet-Adressen - sind zur Gewährleistung vollständiger On-Chain-Transparenz öffentlich zugänglich.

"BGB wird zu einem wichtigen Bindeglied zwischen zentralisierten und dezentralisierten Ökosystemen. Durch die Verknüpfung des Burn-Mechanismus mit dem tatsächlichen On-Chain-Nutzen kann sich der vierteljährliche Burn-Betrag von BGB mit der tatsächlichen Nutzung weiterentwickeln. Dieses Update schafft Anreize für die Einführung und ermöglicht eine transparente und nachhaltige Token-Ökonomie", so Gracy Chen, CEO von Bitget. "Da BGB seine Rolle in On-Chain-Ökosystemen weiter ausbaut, ist mit einem nachhaltigeren Burn-Mechanismus zu rechnen."

Bitget Token (BGB) ist der Utility-Token, der das gesamte Bitget-Ökosystem antreibt und sowohl den zentralen Austausch als auch die dezentrale Wallet umfasst. BGB kann zur Erzielung eines passiven Einkommens eingesetzt werden oder sich für beliebte Token-Airdrops über Launchpool und PoolX qualifizieren. Außerdem ist über Launchpad und LaunchX ein frühzeitiger Zugang zu vielversprechenden Web3-Projekten möglich. On-Chain wird BGB zur Deckung von Multi-Chain-Gasgebühren in Bitget Wallet verwendet. Das Halten von BGB gewährt Nutzern exklusive Vergünstigungen wie VIP-Upgrades und Gewinnbeteiligungsmöglichkeiten für Elite-Händler. BGB ist mehr als nur ein Token. Es handelt sich um ein Gateway für Nutzer zur Teilnahme, Einflussnahme und zum Wachstum mit dem Bitget-Ökosystem.

Anfang dieses Jahres wurde das BGB-Ökosystem durch den dauerhaften Burn von 800 Mio. teamgehaltenen Tokengestärkt, was einem Anteil von 40 % am Gesamtangebot entspricht. Nach diesem Burn im Januar 2025 wurde das Gesamtangebot auf 1,2 Mrd. reduziert, wobei sich nun 100 % im Umlauf befinden.

BGB wurde im Juli 2021 zu einem anfänglichen Preis von 0,0585 USDT eingeführt und erreichte im Dezember 2024 ein Allzeithoch von 8,5 USDT - mit einem kumulierten Gewinn von über 100x. Laut CoinMarketCap gehört es nun zu den drei größten CEX-nativen Token nach Marktkapitalisierung und ist unter in Top 30 der Krypto-Assets gelistet.

Weitere Informationen über den BGB-Burn finden Sie unter diesem Link.

