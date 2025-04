DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 10. April

=== *** 03:30 CN/Erzeugerpreise März PROGNOSE: -2,3% gg Vj zuvor: -2,2% gg Vj *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März PROGNOSE: -0,1% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vj 07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 1Q & Ausblick 2025 (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Februar *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, Frühjahrsprognose *** 12:00 DE/Deutsche Bundesbank, Bericht zu "Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse der Vermögensbefragung 2023" 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Call 1Q *** 14:00 PL/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede in der SGH Warsaw School of Economics *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 219.000 *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,1% gg Vj 15:00 GB/Stellvertretende Direktorin für Finanzstabilität der Bank of England, Sarah Breeden, spricht beim Market News International Connect Event 16:00 US/Fed-Kansas-Präsident Schmid, spricht beim Secured Finance Network Event 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close Call 1Q *** 18:00 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of New York 18:10 DE/Patrizia SE, ausführliches Jahresergebnis *** - CN/Chinesische Einfuhrzölle auf US-Waren treten in Kraft ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

