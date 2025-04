Comet Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Comet liefert im 1. Quartal den Erwartungen entsprechend



Trading update 1. Quartal 2025 Nettoumsatz von CHF 111.2 Mio. im Q1/25 (Q1/24: CHF 80.9 Mio.)

Auftragseingang von CHF 118.5 Mio. im Q1/25 (Q1/24: 91.0 Mio.) Im Q1/25 erzielte Comet einen Nettoumsatz von CHF 111.2 Mio., was einer Steigerung von 37.5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (Q1/24: CHF 80.9 Mio.). Alle Divisionen zeigten im Vergleich zum Vorjahr ein zweistelliges Umsatzwachstum, angeführt von Plasma Control Technologies (PCT). Der Auftragseingang von CHF 118.5 Mio. in den ersten drei Monaten lag um 30.2% höher als in Q1/24 (CHF 91.0 Mio.) und bestätigt die Wachstumsaussichten für Q2/25. In den Endmärkten wurden unterschiedliche Dynamiken beobachtet. Das Wachstum wurde vor allem durch die leicht positiven Aussichten der Halbleiterindustrie getrieben. Dabei setzte sich der Wachstumspfad aus Q4/24 fort, unterstützt von der steigenden Nachfrage nach KI-Anwendungen und dem Ausbau von Rechenzentren. Im Gegensatz dazu blieb die Nachfrage nach Speicherchips gedämpft. Traditionelle Industrien wie die Automobilindustrie und die industrielle Fertigung zeigten sich angesichts der makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen mehrheitlich robust. Die Ausgaben für Investitionsgüter scheinen die Talsohle durchschritten zu haben. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt nun auf Digitalisierung, Elektrifizierung, Verteidigung, und Automatisierung. Die strategische Ausrichtung von Comet auf gezielte Investitionen im Halbleitersektor und der starke Auftragseingang im Q1/25 stärken die Zuversicht auf Wachstum im Jahr 2025. Die durch Generatoren mit höheren Frequenzen und Leistungen erweiterte Synertia-Produktpalette von PCT, die im Q1/25 auf den Markt gebracht wurden, erleichtert die Marktdurchdringung mit der Plattform weiter. Die Pipeline wird durch weitere Design Wins und Qualifizierungen kontinuierlich erweitert, was die Zuversicht auf weitere Verkäufe stärkt, sobald der Aufschwung im Halbleiterzyklus auf breiterer Basis einsetzt. Die Division X-Ray Systems (IXS) nutzt ebenfalls neue Chancen und arbeitet mit mehreren Kunden zusammen, um ihr innovatives CA20-System für die zerstörungsfreie Halbleiterprüfung einzuführen. Für 2025 werden mehrere kommerzielle Vereinbarungen erwartet. Die Division X-Ray Modules (IXM) verspürt ein stetiges Umsatzwachstum in den traditionellen Märkten. Die Investitionen in den neuen Märkten sind dagegen verhalten. IXM verfügt jedoch mit ihrem Portfolio an neuen, hochmodernen Röntgenmodulen über eine starke Marktposition und ist bereit, die kommenden Wachstumschancen zu nutzen. Ausblick Die Halbleiterindustrie entwickelt sich aufgrund von KI-, High-Performance-Computing- und Edge-Computing-Trends schnell weiter. Während die Nachfrage nach Spitzentechnologie in der Foundry-Industrie und nach Speicher mit hoher Bandbreite stark ist, verläuft die Erholung bei verbraucherorientierten Elektronik- und Halbleitergeräten weiterhin langsam, was sich auch auf die Nachfrage nach anderen Speichermedien einschliesslich NAND auswirkt. Im Gegensatz zur Halbleiterindustrie wird für andere Industriesegmente im Jahr 2025 kein signifikantes Wachstum erwartet. Die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum haben sich angesichts der jüngsten handelspolitischen Massnahmen eingetrübt, was die weitere Entwicklung der Konjunktur unberechenbarer macht als je zuvor und zu einer erhöhten Marktvolatilität führt. Da Comet über hochspezialisierte Technologien verfügt, die für die Halbleiterindustrie unverzichtbar sind, und zudem eine breite geografische Präsenz aufweist, ist das Unternehmen gut positioniert, um sich flexibel und effizient an die sich schnell ändernden Bedingungen anzupassen. Im unsicheren Marktumfeld wird sich Comet weiterhin darauf konzentrieren, neue Produkte auf den Markt zu bringen, das Marktwachstum zu übertreffen und die Effizienz angesichts dieser Herausforderungen zu steigern. Während Comet ihre Prognose bestätigt, wird das Unternehmen weiterhin mögliche Auswirkungen des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds auf das Geschäft prüfen. -Ende- Kontakt Dr. Ulrich Steiner VP Investor Relations & Sustainability T +41 31 744 99 95 ulrich.steiner@comet.ch Unternehmenskalender 31. Juli 2025 Halbjahresergebnis 2025 17. Oktober 2025 Trading Update Q3/25 13. November 2025 Kapitalmarkttag, Zürich 06. März 2026 Jahresergebnis 2025 14. April 2026 77. Ordentliche Generalversammlung

Comet Group

Comet ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleiter- und Elektronikmarkt sowie in anderen Industriezweigen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Comet hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 800 Mitarbeitende, rund 700 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.



