US-Präsident Donald Trump kündigt eine 90-tägige Zollpause für die meisten Länder außer China an. Dies führt zu einer massiven Erholungsrallye an den Börsen.Die Wall Street hat einen historischen Kurssprung hingelegt: Nach einer überraschenden Kehrtwende in der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verzeichneten die US-Börsen am Mittwoch die größten Tagesgewinne seit Jahren - teilweise seit Jahrzehnten. Trump kündigte eine 90-tägige Pause bei Teilen seiner sogenannten "reziproken Zölle" sowie eine sofortige Senkung des Basistarifs auf 10 Prozent an - mit einer Ausnahme: Für China wurde der Zollsatz gleichzeitig auf 125 Prozent erhöht. Diese Mischung aus Entspannung und Härte sorgte für …