Erfolg beim ersten Versuch: Canary Gold: "Der Boden spricht laut und deutlich…"

Schneller als von vielen erwartet hat Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ), dem Explorer, den wir im Jahr 2025 die spektakulärste Gold-Neuentdeckung zutrauen, den Bohrbetrieb aufgenommen.

Bereits das erste Bohrloch komplettiert und man findet offenbar schon im ersten Anlauf exakt was man sucht!

20-40 weitere Bohrlöcher sollen in den nächsten Tagen folgen - jedes einzelne mit dem Potential ein fantastisches Bild einer gigantischen Gold-Lagerstätte zu skizieren, die nicht nur Ihresgleichen sucht sondern im Erfolgsfall extrem einfach abzubauen sein wird, da sie nur ein wenigen Metern Tiefe verortet ist, wenn die geologische Theorie (gleich mehr dazu) sich vollbewahrheitet!

Die geologische These von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ )

Goldhaltiger Kies, der sich über Millionen Jahre im ehemaligen Flussbett bzw. im Überschwemmungsgebiet des Madeira River, der sein Quellgebiet in den Anden hat, abgelagert hat, wird durch den "Morurucu", eine ebenfalls goldführende, verhärtete Gesteinsschicht, geschützt und seit tausenden Jahren "konserviert", nur 10 bis 20 Meter unter der Oberfläche. In der Region, in der die Geologen diese Formation vermuten hat Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) eine über 600 km² große "Fläche besetzt"!





Tweet-Fazit:

Wenn man die Bilder im Tweet genau betrachtet, dann kommt man dahinter, dass das Bohrgerät offenbar an zwei verschiedenen Orten fotografiert wurde - einmal am Waldesrand, einmal mitten auf einer Wiese. Das bedeutet, dass wohl eine Bohrung fertig gestellt wurde und die zweite begonnen wurde.

Viel wichtiger ist aber das Bild mit dem schwarzen Stein. Dies belegt eindeutig, dass man den sogenannten "Morurucu", die goldführende, verhärtete Gesteinsschicht, die das potentiell darunterliegende "Schwemmgold" konserviert, gefunden hat. Dies wiederum beweist zweifelsfrei, dass der geologische Ansatz richtig ist. Man hat den "Morurucu" ca. 5-10 Kilometer vom aktuellen Flussbett gefunden, was faktisch ein Beweis dafür ist, dass sich die Bohrstelle in einem historischen Flussbett befindet, genau wie es die Magnetfelduntersuchungen nahe gelegt haben!

Mehrere geologische Annahmen wurden nun schon im ,ersten Bohrloch verifiziert - die Präsenz, die Tiefe und die Location des "Morurucu"! Wenn sich die Geologen mit der vierten Annahme auch nicht irren, dem Vorhandensein von ausreichend Gold (+1g/m²) im und unter dem "Morurucu", dann wird das Madeira Projekt von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) das Potential für eine echte Monster Lagerstätte haben.

Basierend auf unserem Wissenstand können wir ihnen guten Gewissens diese wirklich außergewöhnliche Chance zeigen! Ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen! Einschätzung Redaktion

Canary Gold Corp.*

WKN: A40HWJ // ISIN: CA1372241010 // Valor: 139966349 //CSE: BRAZ

Der Madeira River, der in den Anden entspringt, ist bekannt dafür, dass seit vielen Jahren, nahe der brasilianischen Stadt Porto Velho, mit sogenannten "Dredges", Boote, die Sedimente von Grund des Flusses aufsaugen, Gold gewonnen wird! Schätzungen gehen von mehr als 7 Millionen Unzen "Gold aus - fast 20 Milliarden USD nach gegenwärtigem Goldpreis - gefördert mit primitivsten Mitteln und geringen Gerwinnungsprozentsätzen - ein großer Teil des vom Flussgrund aufgesogenen Goldes landet wieder im Wasser!

Die Canary Gold Idee

Die Geologen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) haben entdeckt, dass der Madeira River nicht immer dort geflossen ist, wo er heute fließt. Paralell zum heutigen Verlauf haben sie ein ehemaiges Flussbett entdeckt, durch das der Fluss über hunderte, tausende oder sogar Millionen Jahre geflossen sein könnte. Man nimmt nun an, dass sich dort das Gold aus den Anden über die beschriebenen Zeiträume abgelagert haben könnte!

Diese potentiell Goldführende Schicht müsste (wenn vorhanden) nur ein paar Meter unter der Oberfläche zu finden sein, wie es die Grafik zeigt!

62.000 Hektar umfassen die Explorationslizenzen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) entlang des Madeira River. Wenn nur ein Drittel dieser Fläche eine 1 Meter starke goldührende Schicht aufweist mit einer Mineralisierung von 2g/m², dann sind dies rund 13 Mio. Unzen Gold im Wert von ca. 34 Mrd. USD!

Wir sind uns wohl bewusst, dass Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ), ohne jeglichen Vergleich zu ähnlichen Projekten (weil es diese nicht gibt), höchst spekulativ ist. Das erfischende wird aber sein, dass diese geologisch interessante These nur weniger Bohrlöcher bedarf um diese zu bestätigen. Diese Bohrlöcher werden auch nicht kostenintensiv sein, denn es geht vorwiegend durch Erdreich, und Ton bis in eine Tiefe von maximal 50 Meter, wo man spätesdens auf die goldführende Schicht stoßen müsste!

Findet man die Geologen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) die prognotizierte Goldschicht, dann hat man möglicherweise eine der größten und gleichzeitig am leichtesten abzubauenden Goldlagerstätten der Welt gefunden.

Das ist die einzigartige Chance, die sie bekommen, wenn sie Aktionär des Unternehmens werden. Die Enscheidung ob sie diese nutzen oder nicht, können wir ihnen nicht abnehmen!

Mehr infos auf https://canarygold.ca/

