The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.04.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.04.2025
ISIN Name
XS2997435867 CDP FINL 25/32 MTN 144A
USC69798AD56 ONTARIO TFT 20/25 REGS
DE000HLB74K9 LB.HESS.THR.CARRARA07J/22
USU77434AF26 BOEING 24/64 REGS
NZGOVDT425C5 NEW ZEALD 2025
XS0110373569 EIB EUR. INV.BK 00/25
US88579YBM21 3M CO. 20/25
US61166WAW10 MONSANTO 15/25
US125509BU20 CIGNA 15/25
US87264ABB08 T-MOBILE USA 21/25
US053332AR31 AUTOZONE INC. 15/25
US053332AY81 AUTOZONE 20/25
US437076CM21 HOME DEPOT 22/25
US91282CEH07 USA 22/25
XS1142279782 THERMO FISH.SCI. 14/25
DE000A1R0030 SACHSEN-ANH.LS15/25
XS1555173019 VIRGIN MED.S.F. 17/27REGS
US05351WAC73 AVANGRID 20/25
FR0013413887 ORANGE 19/UND. FLR MTN
US912828ZJ22 USA 20/25
US404119BQ19 HCA INC. 2025
XS2156510021 SVENSKA HDBK. 20/25 MTN
US548661DT10 LOWE'S COS 20/25
US87612EBL92 TARGET 20/25
NZLGFDT008C2 NZ LGFA 2025
DE000A2AAQ77 SACHSEN-ANH.LS 16/25
XS1207449684 EIB EUR.INV.BK 15/25 MTN
US778296AB92 ROSS STORES 20/25
DE000LB2CPE5 LBBW AT1 19/UNBE.
US244199BH70 DEERE + CO 20/25
IT0005311508 C.C.T. 17-25 FLR
US91913YAY68 VALERO ENERG 20/25
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