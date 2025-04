The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.04.2025ISIN NameXS2997435867 CDP FINL 25/32 MTN 144AUSC69798AD56 ONTARIO TFT 20/25 REGSDE000HLB74K9 LB.HESS.THR.CARRARA07J/22USU77434AF26 BOEING 24/64 REGSNZGOVDT425C5 NEW ZEALD 2025XS0110373569 EIB EUR. INV.BK 00/25US88579YBM21 3M CO. 20/25US61166WAW10 MONSANTO 15/25US125509BU20 CIGNA 15/25US87264ABB08 T-MOBILE USA 21/25US053332AR31 AUTOZONE INC. 15/25US053332AY81 AUTOZONE 20/25US437076CM21 HOME DEPOT 22/25US91282CEH07 USA 22/25XS1142279782 THERMO FISH.SCI. 14/25DE000A1R0030 SACHSEN-ANH.LS15/25XS1555173019 VIRGIN MED.S.F. 17/27REGSUS05351WAC73 AVANGRID 20/25FR0013413887 ORANGE 19/UND. FLR MTNUS912828ZJ22 USA 20/25US404119BQ19 HCA INC. 2025XS2156510021 SVENSKA HDBK. 20/25 MTNUS548661DT10 LOWE'S COS 20/25US87612EBL92 TARGET 20/25NZLGFDT008C2 NZ LGFA 2025DE000A2AAQ77 SACHSEN-ANH.LS 16/25XS1207449684 EIB EUR.INV.BK 15/25 MTNUS778296AB92 ROSS STORES 20/25DE000LB2CPE5 LBBW AT1 19/UNBE.US244199BH70 DEERE + CO 20/25IT0005311508 C.C.T. 17-25 FLRUS91913YAY68 VALERO ENERG 20/25