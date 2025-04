DJ US-ZOLL-BLOG/China erörtert Konjunkturprogramme - Agentur

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

China erörtert Konjunkturprogramme - Agentur

Chinas Spitzenpolitiker wollen sich einem Agenturbericht zufolge am Donnerstag treffen, um zusätzliche Konjunkturmaßnahmen wegen der hohen US-Zölle zu erörtern. Die Sitzung werde sich auf Unterstützungsmaßnahmen für den Wohnungsbau, Verbraucherausgaben und technologische Innovationen konzentrieren, sagten informierte Personen der Agentur Bloomberg. Die Finanzaufsichtsbehörden und andere Regierungsstellen werden sich ebenfalls treffen, um Schritte zur Stabilisierung der Märkte zu erörtern.

Trump kann sich weitere Erhöhung von China-Zöllen nicht vorstellen

US-Präsident Donald Trump kann sich nach eigener Aussage nicht vorstellen, die Zölle auf China über die von ihm verhängten 125 Prozent hinaus zu erhöhen. "Ich kann es mir nicht vorstellen", sagte Trump am Mittwoch im Oval Office. "Ich glaube nicht, dass ich es tun muss."

China will Gespräche mit der EU vorantreiben

China will die Gespräche mit der Europäischen Union über verschiedene brisante Themen beschleunigen, weil Peking angesichts der eskalierenden Spannungen mit den USA engere Beziehungen zu seinen Handelspartnern aufbauen will. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums führte der chinesische Handelsminister Wang Wentao am Dienstag eine Videokonferenz mit dem EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, Maros Sefcovic, durch. Während des Gesprächs erörterten beide Seiten eine Reihe von bilateralen Handelsfragen, darunter auch Elektrofahrzeuge, sowie die so genannten reziproken Zölle von US-Präsident Trump. Beide haben vereinbart, Konsultationen über den Marktzugang aufzunehmen und unverzüglich Verhandlungen über Preisverpflichtungen für Elektrofahrzeuge zu führen. Sie sprachen auch über die Zusammenarbeit bei Investitionen in der Autoindustrie.

April 10, 2025 00:54 ET (04:54 GMT)

