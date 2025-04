Bevor die Masse reagiert - warum First Mover jetzt im Vorteil sind

Anzeige / Werbung

Einmalige Chance auf First-Mover-Vorteil in einem der dynamischsten Zukunftsmärkte unserer Zeit.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, frühzeitig in eine Technologie zu investieren, die das Rückgrat der Energiewende fundamental verändert - bevor sie in aller Munde ist.

Dieses Unternehmen hat eine Lösung entwickelt, die das Batterierecycling nicht nur effizienter, sondern wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger macht als alles bisher Dagewesene. Die technologische Innovation basiert auf einem exklusiv entwickelten Verfahren - in enger Zusammenarbeit mit einer der weltweit führenden technischen Universitäten - und adressiert einen massiven Engpass der globalen Rohstoffversorgung.

Bereits zu Wochenbeginn konnten in kurzer Zeit Kursgewinne von bis zu +60?% verzeichnet werden - ein deutliches Zeichen dafür, wie sensibel der Markt auf Newsflow und Marktsignale bei diesem Wert reagiert.

Was wir aktuell sehen, ist nicht etwa Unsicherheit, sondern eine hochreaktive Phase vor dem nächsten Informationsschub. Wer die Bewegungsmuster kennt, erkennt: Jetzt ist ein Einstieg nicht nur risikobewusst, sondern strategisch klug.

Die aktuelle Marktsituation bietet eine konzentrierte Kaufgelegenheit, bevor breitere Marktteilnehmer potenzielle Folgeinformationen einpreisen. Anleger:innen mit erhöhter Risikobereitschaft und einem Blick für taktisches Timing könnten genau jetzt die Grundlage für erhebliche Performancegewinne legen.

Tipp: Wir meinen, dass AnlegerInnen mit einer erhöhten Risikoaffinität diese in unseren Augen wirklich sehr einzigartige Chance definitiv nicht auslassen und jetzt eine Wagnispositon im Aktiendepot haben wollen. Die Erfolgsaussichten und die Möglichkeit, mit einem Investment wirklich bedeutend und nachhaltig zu gewinnen, sind bei dieser Aktie unseres Erachtens so groß, arbeiten hier die mitunter besten Wissenschaftler der Welt an so sehr notwendigen Innovationen, dass wir diese Story als eine der wirklich besten und vor allem vielversprechendsten der letzten Jahre bezeichnen würden. Wir haben sehr selten so ideale Voraussetzungen für einen potenziell derartig großen Gewinner gesehen.

Unsere Meinung: Wenn wir aktuell nur in einen Pennystock investieren würden, dann in diesen.

"In einer Welt, in der der Bedarf an nachhaltigen und ressourcenschonenden Technologien rasant wächst, steht dieses Unternehmen an der Schwelle zu einer revolutionären Veränderung des Batterierecyclings und präsentiert sich mit einem technologischen Durchbruch, der nicht nur den Umweltschutz vorantreibt, sondern auch ein enormes wirtschaftliches Potenzial in einem Milliardenmarkt freilegt."

Ja, diese Aktie könnte wieder einer jener besonderen Titel sein, mit der AnlegerInnen wirklich ganz besonders große (Depot-)Erfolge feiern, befindet sich das Unternehmen jetzt quasi über Nacht in einer ganz neuen Liga und dürfte der Mainstream bei dieser doch sehr relevanten Thematik wohl definitiv aufmerksam werden. - Es ist ein erster unglaublicher Forschungsdurchbruch gelungen, dem jetzt zeitnah noch viele weitere folgen könnten, und das nicht von irgendwem, sondern in Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern, mit einer der 20 besten Universitäten der Welt! Wir meinen, diese Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten eine wirklich komplette Neubewertung durchleben.

Zusammen mit einer weltweit führenden Universität erster Durchbruch gelungen: Aktie reagiert mit teils 60% Kursplus intraday

Die aktuellen Forschungsarbeiten des hier gegenständlichen Unternehmens konzentrieren sich auf eine in Entwicklung befindliche proprietäre Schaumflotationstechnologie zur Rückgewinnung kritischer Batteriematerialien wie Graphit, Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Kupfer aus ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien, um so eine Kreislaufwirtschaft für Batterien zu unterstützen. Bei dem Vorantreiben dieser Forschungen meldet das kanadische Unternehmen zusammen mit einer weltweit führenden Universität jüngst einen ersten Durchbruch:

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Jüngste Meldung:

Battery X Metals Achieves Graphite Recovery Breakthrough in Partnership with Global Top 20 University in Controlled Trials

- Battery X Metals erzielt Durchbruch bei Graphitgewinnung in kontrollierten Testläufen in Zusammenarbeit mit einer der 20 weltweit führenden Universitäten

Battery X Metals*

WKN: A40X9W

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

Battery X Metals (WKN: A40X9W)*, ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk in einem 360°-Ansatz (Exploration, Recycling und Technologie) auf die Rohstoffgewinnung für die Energiewende gerichtet ist, gab am vergangenen Wochenende einen ersten Durchbruch bei Labortests zur Graphitgewinnung bekannt, die in Zusammenarbeit mit einer der 20 weltweit führenden Universitäten durchgeführt wurden.

HIER zur relevanten Meldung.

Die Reaktion war zu Wochenbeginn intraday schon entsprechend heftig: teils 60% Kursplus trotz miserablem Umfeld standen auf der Börsenskala dieses Titels, und weitere Forschungsdurchbruchs-Meldungen könnten sehr zeitnah folgen.

Der erste Durchbruch bei Labortests: Graphitgewinnungsrate von bis zu 97%

In kontrollierten Labortests wurde jetzt eine Graphitgewinnungsrate von bis zu 97% durch optimierte Flotationsprozesse bestätigt, wodurch die Flotationszeit gegenüber früheren Tests deutlich verkürzt wurde. Die Graphitreinheit wurde hierbei mit etwa 69% beziffert. - Das Unternehmen spricht von einem Durchbruch bei den Labortests und könnte ergo künftig eine wirklich entscheidende und gewichtige Rolle beim Batterierecycling spielen.

Es könnte sich bei dieser Aktie wieder einmal um eine der rar gesäten Chancen handeln, den exakt richtigen Zeitpunkt für einen Einstieg in einen Innovator mit - im Erfolgsfall - unserer Meinung nach durchaus gegebenen Vervielfacher-Potenzial, erwischt zu haben. Die Erfolgschancen dürften auch deshalb ganz besonders groß sein, weil man dank einer Partnerschaft mit den mitunter besten Wissenschaftlern der Welt (Top 20) nicht auf irgendwen, sondern auf die wirklich sehr große Expertise einer Top-Universität wettet. Hinzu kommt, dass Battery X Metals (WKN: A40X9W)* mit seinem 360°-Ansatz wirklich großartig aufgestellt zu sein scheint.

Während die Industrie das Batterierecycling priorisiert, besticht die umweltfreundliche Technologie von Battery X Metals (WKN: A40X9W)* durch die Gewinnung von Graphitanodenmaterial in Batteriequalität, das bei herkömmlichen Methoden oftmals verloren geht. Damit ist Battery X Metals in der Lage, eine wichtige Lücke auf dem wachsenden Batterierecyclingmarkt zu schließen und somit Vorreiter einer gerade erst beginnenden Ära.

Erst Ende 2024 eröffnete Mercedes-Benz (FWB: MBG) die erste Batterierecyclinganlage Europas, die mechanisch-hydrometallurgische Prozesse integriert. Mercedes hat somit als erster Automobilhersteller der Welt einen eigenen Batterierecyclingkreislauf installiert, was den Wandel der Branche in Richtung Batterierecycling unterstreicht.

Exakt zur richtigen Zeit: Battery X Metals könnte als großer Gewinner hervorgehen

Der globale Wandel in Richtung Elektrifizierung treibt den Übergang zu sauberer Energie voran, wobei Lithium-Ionen-Batterien eine zentrale Rolle bei der Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen spielen. Die weltweite Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien wird bis 2030 voraussichtlich um 670 % steigen, wobei der Bedarf an Energiespeichern von 700 GWh im Jahr 2022 auf 4,7 TWh ansteigen wird - in erster Linie aufgrund von Elektrofahrzeugen. Dennoch wird Recycling nach wie vor nicht ausreichend genutzt, zumal momentan weniger als 5% der Batterien recycelt werden.

Der globale Markt für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien wird von 14,93 Mrd. USD (2024) auf 62,20 Mrd. USD (2033) anwachsen - das entspricht einer unglaublichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,69 %! (Astute Analytica, Dezember 2024) - Battery X Metals ist offenbar DER Vorreiter in diesem Sektor und verfügt über ein revolutionäres Schaumflotationsverfahren, das erstmals die Rückgewinnung von batterietauglichem Graphit ermöglicht - ein echter Gamechanger!

Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher werden in den nächsten zwei Jahrzehnten fast die Hälfte des Wachstums der Nachfrage nach Mineralien durch saubere Energietechnologien ausmachen, weshalb die Gewinnung von Materialien wie Graphit, Lithium, Nickel und Kobalt von grundlegender Bedeutung ist. Graphit, das 95% der Anoden von Lithium-Ionen-Batterien ausmacht, wird bei herkömmlichen hydrometallurgischen und pyrometallurgischen Recyclingmethoden oftmals vernachlässigt. Das Verfahren von Battery X Metals ist so vielversprechend, weil es die Abscheidung von kathodenaktiven Metalloxiden von anodenaktivem Graphit ohne Zersetzung ermöglicht - im Gegensatz zu Hochtemperaturbehandlungen und chemischen Laugungsprozessen wie der Pyrometallurgie und Hydrometallurgie. Doch das ist noch nicht alles, könnte das Team von Battery X Metals (WKN: A40X9W)* auch in Hinblick der Entwickung neuer Batterie-Technologien Geschichte schreiben und die Lebensdauer von Batterien für Elektrofahrzeuge wirklich deutlich verlängern:

360°-Ansatz: Battery X Metals könnte in vielerlei Hinsicht Vorreiter der Branche werden

Die Story von Battery X Metals (WKN: A40X9W)* ist fürwahr eine einmalige in der Branche: Mit der Aktie des Unternehmens setzen jetzt mutige AnlegerInnen neben der Förderung der Exploration von Batterie- und kritischer Metallvorkommen auf gleich mehrere Technologien, bei der jede für sich ein Company Maker wäre. Zum einen fokussiert man sich auf die Forschung und Entwicklung effizienter und innovativer Technologien für das Recycling von Batteriematerialien, jener Bereich, bei dem jetzt ein erster Durchbruch gelungen ist.

Mindestens genauso spannend ist aber auch die Entwicklung neuer Technologien zur Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien und Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) durch das zu 100% eigene Portfoliounternehmen LIBRT1, ein Thema, das wir in den nächsten Tagen noch einmal genauer durchleuchten möchten. Denn auch hier können zu jedem Zeitpunkt Durchbrüche verkündet werden. Mit einer aktuellen Minibewertung von unter 10 Mio. Euro ist das Upside in der Aktie von Battery X Metals (WKN: A40X9W)* in unseren Augen wirklich massiv.

- Klar, es handelt sich bei einem Investment in Battery X Metals (WKN: A40X9W)* ganz deutlich um Wagniskapital, jedoch haben wir sehr selten wirklich so gute Voraussetzungen gesehen, auf einen potenziellen Tenbagger-Kandidaten wetten zu können. Gleich von drei Seiten (Explorationsprojekte, Reycyling-Technologie, Batterie-Technologie) könnten jederzeit weitere und ggf. sehr kursrelevante Meldungen folgen, und zwar insbesondere auch von der Entwicklung der neuen Batterie-Technologie, die unserer Einschätzung nach künftig eine sehr große Rolle spielen könnte. Wir meinen, dass risikoaffine AnlegerInnen die Chance mit dieser Aktie definitiv nicht auslassen und ein Wagnis gerade jetzt - noch im Frühstadium der Entwicklungen - eingehen wollen.

Informieren Sie sich selbst über Battery X Metals (WKN: A40X9W)*:

Webseite: https://www.batteryxmetals.com/

Filings von Battery X Metals (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Battery X Metals.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Battery X Metals zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung signifikante Aktienbestände inBattery X Metals und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Battery X Metals einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Battery X Metals und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Battery X Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77 - 0

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Behörde gem. ECG: Örtlich zuständige Gewerbebehörde

Anwendbare Vorschriften: Österr. Gewerbeordnung (Bundesgesetzblatt)

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA07135M2031