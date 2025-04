© Foto: Kyodo

Trumps Zollpause sorgt für eine historische Rally an der Wall Street. Die Börsen in Asien legen ebenfalls massiv zu. Sogar in China, das als einziges Land nicht von der Zollpause betroffen ist, setzt eine Erholung ein.Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Donnerstag kräftig zugelegt -angetrieben von einem historischen Kurssprung an der Wall Street. Hintergrund: US-Präsident Donald Trump kündigte eine 90-tägige Aussetzung der geplanten Strafzölle für alle Länder außer China an. Besonders spektakulär war der Anstieg in Tokio. Der Leitindex Nikkei 225 schoss um 8,40 Prozent in die Höhe - so stark wie seit Jahren nicht mehr. Auch der breiter gefasste Topix legte deutlich zu …