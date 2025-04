Die 2025 NAB Show schließt heute ihre Türen. Es ist die führende globale Plattform für die Medien- und Unterhaltungsbranche, die ein neues Publikum anspricht und ErzählerInnen in der ganzen Welt miteinander verbindet. Mit überzeugenden Einblicken in die Branche, modernsten technischen Innovationen und einem vielfältigen globalen Publikum konnte die diesjährige Veranstaltung ihre Rolle als vorrangiges Business-Event für Fachleute in der sich wandelnden Landschaft von Content-Schaffung, Rundfunk und Technologie weiter untermauern.

"Die 2025 NAB Show ist ein leibhaftiges Beispiel der vielseitigen Entwicklung von Medien und Unterhaltung, wo neue Tools und Technologien für alle ErzählerInnen erstmals vorgestellt werden," erklärte Karen Chupka, Executive Vice President der NAB Show. "Die diesjährige Fachmesse bot ein globales Forum für Innovation, vielseitige Stimmen und vorausdenkende Gespräche, die die Zukunft des Erzählens gestalten und alle Interessierten befähigen wird, Inhalte zu schaffen."

Globale Reichweite

Die 2025 NAB Show zählte 55.000 angemeldete Teilnehmer aus 160 Ländern. Die Messe transformierte die globale Reichweite für Storyteller, denn jeder vierte Teilnehmer reiste von außerhalb der USA an (26 %) und 53 Prozent der Teilnehmer fanden sich zum ersten Mal ein. Die zunehmende Zahl erstmaliger TeilnehmerInnen mehr als die Hälfte verdeutlicht die steigende Attraktivität und Relevanz der NAB Show auf globaler Ebene.

Show-Trends und Ausstellungen

Die Fachmesse brachte eine Neugestaltung der Zukunft der sich wandelnden Medien- und Entertainment-Landschaft mit sich und rückte die Haupttrends wie künstliche Intelligenz, die Urheberwirtschaft und die Schnittstelle von Sport und Technologie in den Blickpunkt.

Nahezu 1.100 Aussteller aus der ganzen Welt kamen zur NAB Show, darunter 125 erstmalige Aussteller. Zu den globalen Marken gehörten Adobe, AWS, AT&T Business, Canon, Cisco, Dell Technologies, Fujifilm, Intel, Microsoft, Nikon, Quantum Corporation, Riedel, Sony und Verizon Business. Die Messefläche entsprach mehr als acht Fußballplätzen der Innovation und unterstrich die NAB Show als Treffpunkt für Medien- und Unterhaltungsfachleute aus der ganzen Welt.

"Dies ist unser Super Bowl", sagte David Ross, CEO von Ross Video, einem Aussteller der 2025 NAB Show. "Die NAB darf man sich einfach nicht entgehen lassen es ist die größte Fachmesse unserer Branche und unsere Chance, die volle Bandbreite unseres Portfolios allen Kunden vorzustellen."

Top-Referenten und Sessions

Auf der NAB Show kam ein breites Spektrum von Vordenkern zusammen, darunter Vertreter bedeutender Unternehmen wie die Walt Disney Company, NBC Universal, TikTok und YouTube. Zu den Top-Referenten gehörten

Gotham Chopra Mitbegründer von ROS (Religion of Sports)

Mitbegründer von ROS (Religion of Sports) Jody Gerson, Chairman und CEO der Universal Music Publishing Group

Chairman und CEO der Universal Music Publishing Group Nick Khan President und CEO, WWE

President und CEO, WWE Paul "Triple H" Levesque Chief Content Officer, WWE

Chief Content Officer, WWE Dhar Mann und Sean Atkins von Dhar Mann Studios

von Dhar Mann Studios Stephen A. Smith Fernsehmoderator, ESPN

Die Messe umfasste mehr als 550 Kongress-Sessions und mehr als 1.000 Vortragende. Die Aufnahme neuer Stimmen und aktueller Themen zeigte, dass die NAB Show eine Plattform für Innovation und zukunftsweisende Gespräche bieten will. Zu den bemerkenswerten Konferenzschienen gehörten:

Sports Summit Hier wurde die rapide Konvergenz von Sport, Medien und Technologie erörtert mit Erkenntnissen von führenden Köpfen wie Portia Archer, CEO der Women's Tennis Association (WTA).

Hier wurde die rapide Konvergenz von Sport, Medien und Technologie erörtert mit Erkenntnissen von führenden Köpfen wie Portia Archer, CEO der Women's Tennis Association (WTA). Business of Entertainment - Im Rahmen des in Partnerschaft mit The Ankler produzierten "Unterhaltungsgeschäfts" wurden aktuelle Themen wie Medienvertragsaushandlung, Content-Bündel, neue Werbungsmodelle, Status der Produktion und die Schnittstelle von Hollywood und der Creator Economy zur Sprache gebracht.

Sessions zu Themen wie AWS, KI und Sport-Streaming erfreuten sich hoher Teilnehmerzahlen, was die branchenweit zunehmende Nachfrage nach Kenntnissen zu aufstrebenden Technologien verdeutlicht. Zu weiteren Highlights der Messe gehörte auch The Creator Lab, ein dedizierter Raum, wo sich digitale Schöpfer mit neuen Tools und Ressourcen auseinandersetzen konnten, um ihre Marken zu verbessern.

NAB ruft den Creator Council ins Leben

Als führendes Forum für Storytelling und Innovation steht die NAB seit langer Zeit an vorderster Front bei der Gestaltung der Zukunft von Medien, Unterhaltung und Technologie. In dieser Woche ging die NAB einen bedeutenden weiteren Schritt vorwärts, indem der Creator Council ins Leben gerufen wurde. Dieses neue Beratungsgremium besteht aus einflussreichen Urhebern und Vordenkern und soll die Stimme der Urhebergemeinschaft verstärken und das Engagement der NAB mit der Creator Economy lenken. Der Council wird sich zunächst darauf konzentrieren, im Einklang mit den sich wandelnden Bedürfnissen von Urhebern zu stehen und strategische Beratung bereitzustellen, um der NAB behilflich zu sein, Branchentrends zu gestalten und weiterhin ein wichtiger Akteur in der Zukunft der Content-Schaffung zu bleiben.

Unternehmensmeldungen

Die 2025 NAB Show diente auch als Kulisse für mehrere bedeutende Branchenmeldungen. Sony stellte die HDC-F5500V und die HDC-P50A vor. Verizon stellte ebenfalls ein Sortiment innovativer Lösungen vor, darunter ein branchenerstes tragbares Private 5G-Network-Framework, das Schwachstellen für Live-Übertragungen beheben soll.

Medienressourcen

Besuchen Sie die NAB Show Gallery, wo Sie Fotos und Videos von der Messe herunterladen können. Weitere digitale Ressourcen finden Sie im Media Kit der NAB Show, und das neue NAB-Logo zum Herunterladen finden Sie hier. Das umgestaltete Logo spiegelt die sich wandelnde Konvergenz von Storytelling, Technologie und Innovation wider.

In Verbindung bleiben

Eine ausführliche Zusammenfassung der 2025 NAB Show, einschließlich statistischer Angaben und Highlights im PDF-Format, erhalten Sie hier.

Die nächste NAB Show findet vom 22. bis 23. Oktober 2025 in New York statt und die 2026 NAB Show von 18. bis 22. April 2026 wiederum in Las Vegas. Bleiben Sie mit der Community der NAB Show in Verbindung und folgen Sie der NAB Show auf YouTube, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, TikTok und Threads.

Über NAB

Die National Association of Broadcasters ist der führende Interessenverband für Amerikas Rundfunksender. Die NAB setzt sich für die Interessen von Radio und Fernsehen in der Gesetzgebung, bei Regulierungsfragen und in öffentlichen Angelegenheiten ein. Durch Interessenvertretung, Bildung und Innovation ermöglicht die NAB den Rundfunksendern, ihren Gemeinden bestmöglich zu dienen, ihre Unternehmen zu stärken und neue Möglichkeiten im digitalen Zeitalter zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nab.org.

Über die NAB Show

Die NAB Show ist die herausragende Konferenz und Ausstellung, die die Entwicklung von Rundfunk, Medien und Unterhaltung vorantreibt. Sie findet vom 18. bis 22. April 2026 (Ausstellungen vom 19. bis 22. April) in Las Vegas statt. Die NAB Show wird von der National Association of Broadcasters (NAB) veranstaltet und ist der ultimative Marktplatz für Technologien der nächsten Generation, die überlegene Audio- und Videoerlebnisse ermöglichen. Von der Kreation bis zur Nutzung über mehrere Plattformen hinweg ist die NAB Show der Ort, an dem globale Visionäre zusammenkommen, um Inhalte auf neue und spannende Weise zum Leben zu erwecken. Weitere Informationen finden Sie unter NABShow.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250409202709/de/

Contacts:

Sean Perkins media@nabshow.com