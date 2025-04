(shareribs.com) London 10.04.2025 - Die Ölpreise zeigen sich nach den jüngsten Entwicklungen rund um die Trump-Zölle volatil. Gestern ging es nach oben, heute geben die Preise leicht nach. Die Rohöllagerbestände in den USA sind zuletzt gestiegen.Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,6 Millionen auf 442,3 Millionen ...

