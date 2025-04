Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Medieninformation Basel, 10. April 2025. Die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge hat für die Anlagegruppe Real Estate Switzerland (BAPRECH) per 1. April 2025 erfolgreich eine Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 80 Mio. durchgeführt. Die Kapitalerhöhung wurde überzeichnet. «Wir bedanken uns bei unseren bestehenden und neuen Investorinnen und Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen. Die überzeichnete Kapitalerhöhung hat eine grosse Resonanz ausgelöst und zeigt, dass die BAPRECH einem echten Bedürfnis von Vorsorgeeinrichtungen entspricht, die vom Potenzial Schweizer Wohnliegenschaften profitieren wollen. Wir beabsichtigen auch in Zukunft, das Portfolio zu erweitern», sagt Fabian Hauswirth, Portfoliomanager Real Estate bei Baloise Asset Management AG. Kapitalerhöhung diversifiziert Portfolio weiter Durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung steigt das Gesamtvermögen der Anlagegruppe von rund CHF 130 Mio. auf neu rund CHF 210 Mio. Die im Rahmen der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung eingenommenen Mittel werden zum Kauf von 4 renditestarken Mehrfamilienhäusern in den Kantonen Zürich, Neuenburg, Aargau und Freiburg mit tiefer Mietausfallrate und Ertragssteigerungspotential verwendet. Damit wird die geographische Diversifikation des Portfolios an beliebten Wohnlagen weiter vorangetrieben. Die Bruttoanfangsrendite der vier Liegenschaften liegt bei 4.2%. Baloise ist einer der führenden Immobilien Investment Manager in der Schweiz Mit rund CHF 9 Mia. an verwalteten Immobilien zählt das Asset Management von Baloise zu den zehn grössten Immobilien Investment Managern der Schweiz. Baloise verfügt über einen langjährigen Track Record im Managen von Wohn- und Geschäftsliegenschaften entlang der gesamte Wertschöpfungskette - von der Entwicklung bis zur Bewirtschaftung. Mit der BAPRECH erweitert Baloise das Angebot an Immobilienanlagelösungen und bietet Schweizer Vorsorgeeinrichtungen den Zugang zu einem professionell verwalteten, breit diversifizierten Immobilienportfolio zu attraktiven Konditionen mit Fokus auf Wohnen. Baloise bietet institutionellen Investoren zudem auch Immobilienmandate an. Wichtiger Rechtshinweis: Das vorliegende Werbedokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Ansprüchen von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Ansprüchen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung wird keine Haftung übernommen.



Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.



