Zürich - Im Zuge der Fusion von Helvetia und Baloise dürften in der Schweiz mehr Stellen verloren gehen als bisher angenommen. Das berichtet die «Handelszeitung». Zudem wird St. Gallen für die neue Versicherungsgruppe an Bedeutung verlieren. Anfang Dezember hatte Helvetia Baloise angekündigt, im Rahmen der Fusion «bis zu 2600» Stellen abzubauen. Details würden am 15. April, an dem die Bilanzmedienkonferenz und ein Investorentag stattfinden, kommuniziert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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