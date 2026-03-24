Die frisch fusionierte Helvetia Baloise will hierzulande etwa 300 Stellen abbauen. Das soll sozialverträglich über ein freiwilliges Abbauprogramm passieren. Laut Medienberichten sollen sich bereits genügend Freiwillige gefunden haben. Vor knapp einem Jahr wurden die Fusionspläne von Helvetia und Baloise bekannt. Im Zuge des Zusammenschlusses werden Arbeitsplätze verloren gehen. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren zwischen 2.000 und 2.600 Stellen wegfallen, etwa 300 davon in Deutschland. Den vollständigen Artikel lesen ...
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