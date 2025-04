EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

tonies erreicht Ziele für das Geschäftsjahr 2024 mit deutlichem Umsatzwachstum und verbesserter Profitabilität - Positiver Freier Cashflow und Nettogewinn erzielt



10.04.2025 / 08:00 CET/CEST

Pressemitteilung FY 2024 tonies erreicht Ziele für das Geschäftsjahr 2024 mit deutlichem Umsatzwachstum und verbesserter Profitabilität - Positiver Freier Cashflow und Nettogewinn erzielt Gruppenumsatz steigt im GJ 2024 um 33,1% auf 480,5 Mio. EUR, getrieben durch zweistelliges Wachstum in allen Märkten

Nordamerika wird größter Markt von tonies mit einem Umsatz von 210,4 Mio. EUR (+49,9% YoY) und einer profitablen EBITDA-Marge (2,5%)

DACH-Region mit zweistelligem Umsatzwachstum von 11,1% auf 184,3 Mio. EUR und deutlich gesteigerter EBITDA-Marge von 23,1% (GJ 2023: 16,3%)

Bereinigte EBITDA-Marge steigt um 350 Basispunkte auf 7,5%, EBITDA-Marge um 460 Basispunkte auf 7,0%; beides getrieben durch operativen Leverage und Verbesserung der Bruttomarge

Break-Even bei Freiem Cashflow mit 33,1 Mio. EUR (+37,9 Mio. EUR gegenüber Vorjahr) und Nettogewinn mit 13,1 Mio. EUR (+24,9 Mio. EUR gegenüber Vorjahr) erreicht

tonies ist davon überzeugt, dass 2025 ein weiteres Jahr profitablen Wachstums wird; Prognose wird bei besserer Sicht auf die weltweite Zollsituation veröffentlicht LUXEMBURG, 10. April 2025 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende digitale Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, setzte seinen profitablen Wachstumskurs im Jahr 2024 fort. tonies verzeichnete ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine deutliche Verbesserung der EBITDA-Margen in allen Regionen. Mit erstmals positivem Freien Cashflow und Nettogewinn hat das Unternehmen wichtige finanzielle Meilensteine erreicht. Tobias Wann, CEO von tonies, sagt: "2024 war ein großartiges Jahr für tonies. Wir haben unsere ambitionierten Ziele übertroffen und mehrere wichtige Meilensteine erreicht. Wir haben Nordamerika zu unserem größten Markt ausgebaut, unsere Profitabilität deutlich verbessert - alle operativen Segmente sind auf EBITDA-Basis profitabel - und mit Australien und Neuseeland unseren bislang erfolgreichsten Eintritt in einen neuen Kernmarkt vollzogen. Inzwischen befinden sich weltweit über 100 Millionen Tonies in den Haushalten - ein eindrucksvoller Beleg für die internationale Strahlkraft unserer Marke und die enge emotionale Verbindung, die Familien zu unseren Geschichten aufbauen. Wie beliebt tonies ist, zeigt sich insbesondere im herausragenden Erfolg unserer Produkteinführungen im Jahr 2024: Unsere Kunden sind begeistert von den neuen tonies-Produkten. Während wir tonies zu einer weltweit etablierten und führenden Marke weiterentwickeln, konzentrieren wir uns auf die Entwicklung innovativer, unterhaltsamer und pädagogisch wertvoller Produkte. Das wird unser Wachstum sowohl in neueren als auch in etablierten Märkten weiter vorantreiben. Im Jahr 2025 bewegen wir uns in einem viel komplexeren und unvorhersehbareren Geschäftsumfeld. Wir begegnen dieser Situation aus einer starken Position. Dennoch machen die hohe Unsicherheit und die beispiellose Handelsdynamik auf den Weltmärkten eine verlässliche kurzfristige Planung derzeit nahezu unmöglich. Als Unternehmen in einer robusten Branche mit einem über Jahre aufgebauten soliden finanziellen Fundament, einer klaren Strategie und einer engen Verbindung zu Familien weltweit, sind wir in einer starken Position, um weiterhin profitabel zu wachsen und uns erfolgreich an zukünftige Veränderungen anzupassen." Jan Middelhoff, CFO von tonies, fügt hinzu: "Wir haben mit unserem etablierten, profitablen Geschäftsmodell unter Beweis gestellt, dass zweistelliges Umsatzwachstum in allen Märkten mit Profitabilität einhergeht. Unser Anspruch ist es, unsere Ziele Jahr für Jahr zu erreichen - und wir freuen uns, dass uns dies erneut gelungen ist. Unser Umsatz wuchs um mehr als 33% auf 481 Millionen Euro, in Nordamerika sogar um 50% auf 210 Millionen Euro - und das, während wir unsere bereinigte EBITDA-Marge um 3,5 Prozentpunkte auf 7,5% verbessert haben. Unsere Ergebnisse für 2024 sprechen für die Stärke unseres Geschäftsmodells und die Disziplin, mit der wir unsere Wachstumsstrategie umgesetzt haben. Besonders zufrieden bin ich mit unserer Leistung auf dem etablierteren DACH-Markt, wo wir unsere Profitabilität auf eine EBITDA-Marge von 23% steigern konnten - eine bemerkenswerte Leistung. Zudem haben wir zwei wichtige Meilensteine erreicht: Sowohl beim Freien Cashflow - den wir im Vergleich zum Vorjahr um 38 Millionen Euro gesteigert haben - als auch beim Nettogewinn haben wir die Break-Even-Schwelle überschritten. Zudem haben wir unseren Konsortialkredit um mehr als das Dreifache auf 135 Millionen Euro erhöht, inklusive einer Aufstockungsoption. Das gibt uns mehr finanzielle Flexibilität mit verbesserten Bedingungen für die Zukunft - etwas, das im aktuellen Umfeld besonders wertvoll ist. Mit Citi begrüßen wir eine weitere weltweit führende, amerikanische Bank im Kreis unserer größten Banken, was das Vertrauen in unsere Strategie deutlich unterstreicht. Zusammenfassend lässt sich sagen: Wir sind in allen Regionen profitabel, verfügen über reichlich Liquidität und haben eine solide finanzielle Grundlage, um unseren Wachstumskurs im Jahr 2025 und darüber hinaus fortzusetzen." Umsatzwachstum Der Gruppenumsatz stieg im Geschäftsjahr 2024 um 33,1% auf 480,5 Mio. EUR (GJ 2023: 360,9 Mio. EUR). Der Umsatz im wirtschaftlich wichtigen vierten Quartal belief sich auf 238,5 Mio. EUR (Q4 2023: 169,0 Mio. EUR), was einem Wachstum von 41,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. tonies verzeichnete in allen Regionen ein zweistelliges Wachstum, wobei Nordamerika besonders starke Ergebnisse erzielte und zum größten Markt für tonies wurde. Der Umsatz in der Region betrug 210,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 49,9%. Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch die anhaltende Expansion im Großhandel vorangetrieben, wobei sowohl die Anzahl der Verkaufsstellen (POS) als auch die Regalfläche deutlich zunahmen. Die Anzahl der POS stieg von rund 6.700 (Ende 2023) um 24% auf rund 8.300 (Ende 2024). Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die ebenso wichtige durchschnittliche Anzahl der Stock Keeping Units (SKUs) pro Verkaufsstelle um mehr als 60%. Mit über 1,1 Mio. verkauften Tonieboxen in Nordamerika wuchs die Plattform im GJ 2024 um mehr als 70% und übertraf die Marke von 2,5 Millionen verkauften Tonieboxen - eine starke Grundlage für weiteres Wachstum. Die DACH-Region verzeichnete im Jahresvergleich einen Umsatzanstieg von 11,1% auf 184,3 Mio. EUR. Dieser Anstieg ist vor allem auf zwei Treiber zurückzuführen: eine deutliche Ausweitung des Direct-to-Consumer-Geschäfts und den Erfolg der neu eingeführten Clever Tonies, einem Format, das Bildungsinhalte für Kinder ab fünf Jahren anbietet. Der Erfolg von Clever Tonies unterstreicht das weiterhin bestehende Wachstumspotenzial in etablierten Märkten und zeigt, dass die Einführung innovativer neuer Produkte die weitere Expansion und die Bindung zu bestehenden Zielgruppen fördern kann. Im Rest der Welt, der Großbritannien, Irland, Frankreich, Australien und Neuseeland sowie den europäischen Webshop umfasst, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 57,0% von 54,7 Mio. EUR auf 85,9 Mio. EUR im Jahr 2024. Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch einen deutlichen Umsatzanstieg in Großbritannien und Frankreich sowie durch die äußerst erfolgreiche Markteinführung von tonies in Australien und Neuseeland im August 2024 getrieben. Infolge der anhaltenden internationalen Expansion ist der Umsatzanteil der internationalen Märkte schnell angestiegen. Im Jahr 2024 trugen die internationalen Märkte rund 62% zum Gesamtumsatz bei, gegenüber 54% im Jahr 2023. Bei Betrachtung der Produktkategorien stieg der Umsatz mit Tonieboxen im Vergleich zum Vorjahr um 16,1% auf 137,2 Mio. EUR. Seit der Produkteinführung im Jahr 2016 hat tonies nun schon mehr als 9 Millionen Tonieboxen verkauft. Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg im Vergleich zum Vorjahr um 44,3% auf 325,5 Mio. EUR. Das Wachstum wurde durch den Erfolg einer Kombination aus lizenzierten Figuren von Drittanbietern, darunter Paw Patrol und verschiedene Disney Tonies, sowie Figuren mit von tonies selbst entwickelten Inhalten und Designs wie der "Schlummerbande" und "Spiel- und Bewegungslieder" getrieben. Mit der erfolgreichen Einführung der Lernreihe "Clever Tonies" und der Einführung von vollständigen Hörbüchern als "Book Tonies" hat tonies sein Produktportfolio für Kinder ab 5 Jahren weiter gestärkt. Neben diesen neuen Formaten fördert das ebenfalls neu eingeführte, eigene Franchise "Lalalinos" mit Inhalten rund um Musik, Rhythmus und Tanz die Entwicklung von Kindern. Mit seinen Eigenentwicklungen verfolgt tonies das Ziel, beliebte eigene Audio-First-Marken für Kinder und Eltern zu schaffen. Der Umsatz in der Kategorie Accessoires & Digital stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,6% und erreichte 17,9 Mio. EUR. Dieses Wachstum wurde durch starke Verkäufe der Nachtlicht-Tonies aus dem eigenen Schlummerbande-Franchise sowie durch beliebte Artikel wie Kopfhörer, Transportlösungen, Regale und Ladegeräte getrieben. Finanzkennzahlen Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich und wuchs von 4,0% des Umsatzes im Geschäftsjahr 2023 (14,4 Mio. EUR) auf 7,5% des Umsatzes im Geschäftsjahr 2024 (36,1 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge stieg erheblich von 2,4% auf 7,0%. Da die Bereinigung ausschließlich die Kosten für die aktienbasierte Vergütungen umfasste und diese deutlich zurückgingen, verringerte sich damit auch der Unterschied zwischen dem bereinigten EBITDA und dem EBITDA spürbar. Der Anstieg der Profitabilität ist insbesondere auf operativen Leverage zurückzuführen, da die Personal- und sonstigen Aufwendungen im Verhältnis zum Umsatz zurückgingen. Zudem wirkte sich die höhere Bruttomarge positiv auf die Profitabilität aus. Die Bruttomarge stieg um 50 Basispunkte auf 62,1%. Dieser Anstieg ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Die Inputkosten sind gesunken, und es gab positive Effekte im Vertriebskanal- und Produktmix, insbesondere durch einen höheren Umsatzanteil von Tonies-Figuren am Gesamtumsatz von 68% (GJ 2023: 63%). Gleichzeitig stiegen die Lizenzkosten von 10,1% des Umsatzes im Jahr 2023 auf 11,4% im Jahr 2024. Der Anstieg steht im Zusammenhang mit dem höheren Anteil von Tonies und einem Einmaleffekt aus der Auflösung von Lizenzrückstellungen im Jahr 2023 (3,3 Mio. EUR). Infolgedessen sank der Deckungsbeitrag von 35,3% im Jahr 2023 leicht auf 34,5% im Jahr 2024. Im Jahr 2024 erreichte tonies zudem erstmals einen positiven Nettogewinn. Dieser stieg von -11,8 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 13,1 Mio. EUR im Jahr 2024. Diese Entwicklung ist auf das deutlich höhere EBITDA und einen Steuerertrag von 8,0 Mio. EUR zurückzuführen. Dieser ergab sich aus den laufenden Steuern für 2024 und der Erfassung latenter Steuern auf steuerliche Verlustvorträge in der US-Gesellschaft. Der Freie Cashflow verbesserte sich deutlich. Nach -4,8 Mio. EUR im Jahr 2023 war der freie Cashflow mit 33,1 Mio. EUR im Jahr 2024 erstmals positiv. Diese Entwicklung ist auf einen deutlich höheren Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit infolge eines höheren EBITDA und einen nur geringen Anstieg des Betriebskapitals aufgrund eines effizienteren Bestandsmanagements zurückzuführen. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit, einschließlich Investitionen in Produktionswerkzeuge für Tonies und die Produktion eigener Inhalte und Software, belief sich auf -14,1 Mio. EUR (GJ 2023: -12,9 Mio. EUR). Nachhaltigkeit Für das Jahr 2024 veröffentlichte tonies seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht im Einklang mit den CSRD/ESRS-Standards. Zu wichtigen Fortschritten im Bereich Nachhaltigkeit zählten im Berichtsjahr die Einführung des Toniebox-Reparaturservices in der DACH-Region und die Umstellung auf biologisch-zirkuläre Materialien in Produktlinien wie den "Book Tonies" und "Clever Tonies". Diese Initiativen legen den Grundstein für ein nachhaltiges, transparentes und klimabewusstes Produktökosystem bei tonies. Keine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zum jetzigen Zeitpunkt Angesichts der äußerst dynamischen Situation im Welthandel, mit signifikanten Zollankündigungen und Veränderungen innerhalb kürzester Zeit, die unter anderem zu erheblichen Reaktionen am Kapitalmarkt und in der Weltpolitik geführt haben, hat sich tonies entschlossen, zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr abzugeben. Das Unternehmen versteht den Wunsch nach Klarheit. Das sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts schnell verändernde Umfeld erfordert jedoch ein hohes Maß an Flexibilität. Diese Entscheidung erfolgt auch vor dem Hintergrund der über viele Jahre stets verlässlichen Prognosen von tonies und dem damit verbundenen Anspruch an Transparenz und Verantwortung. Angesichts der aktuellen Volatilität verfolgt das Unternehmen den Ansatz, anpassungsfähig zu bleiben und sich vorrangig auf die langfristige Wertschöpfung zu konzentrieren. tonies ist zuversichtlich, dass das Unternehmen mit seinem erfolgreichen Produkt und Geschäftsmodell, innerhalb eines resilienten Markts mit starken und langfristigen Partnerschaften und strategischer Planung gut aufgestellt ist, um die Verwerfungen effektiv zu meistern. Das Unternehmen verfügt über ein breites Spektrum an Instrumenten, das verschiedene Beschaffungsoptionen, umfassende Möglichkeiten bei der Preisgestaltung und unterschiedliche Optionen zur Schaffung von Liquidität umfasst. Dadurch ist das Unternehmen nach eigener Einschätzung gut gerüstet, um die aktuellen makroökonomischen Unsicherheiten zu bewältigen. Darüber hinaus ist tonies finanziell stark aufgestellt, nachdem der freie Cashflow im Jahr 2024 erstmals positiv war und ein neuer Konsortialkredit die finanzielle Flexibilität erhöht. Das DACH-Geschäft von tonies ist weiterhin eine wichtige Säule der Finanzkraft und sorgt für einen stabilen und zuverlässigen Cashflow, der die breitere Strategie des Unternehmens unterstützt. Zudem bleibt die weltweite Beliebtheit des Produktes ungebrochen, was tonies eine starke Position für langfristigen Erfolg in Märkten wie Nordamerika und dem Rest der Welt verschafft. tonies blickt weiterhin optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen wird konkretere Prognosen abgeben, sobald mehr Klarheit über die sich entwickelnde Marktdynamik besteht. tonies SE wird heute, Donnerstag, den 10. April um 11 Uhr MESZ die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 in einer Präsentation vorstellen. Um sich direkt für den Webcast anzumelden, nutzen Sie bitte den Finanzkalender auf unsere Website. Alle Veröffentlichungen sind auf der Investor Relations Website von tonies unter Publikationen verfügbar.

Zahlen auf einen Blick Umsatz in Mio. EUR Q4 2024 Q4 2023 +/- GJ 2024 GJ 2023 +/- Umsatz 238,5 169,0 41,1% 480,5 360,9 33,1% nach Region DACH 70,0 57,8 21,2% 184,3 165,9 11,1% Nordamerika 118,3 80,2 47,4% 210,4 140,4 49,9% Rest der Welt 50,2 31,0 61,8% 85,9 54,7 57,0% nach Produktkategorie Tonieboxen 78,8 67,3 17,2% 137,2 118,1 16,1% Tonies-Figuren 152,0 94,8 60,4% 325,5 225,5 44,3% Zubehör & Digital 7,6 6,9 9,6% 17,9 17,3 3,6%

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung GJ 2024 GJ 2023 +/- EURm

% des Umsatzes

EURm

% des Umsatzes

EURm

Umsatz 480,5 100,0% 360,9 100,0% 119,6 COGS -182,2 -37,9% -138,5 -38,4% -43,7 Bruttogewinn 298,4 62,1% 222,4 61,6% 75,9 Lizenzkosten -54,9 -11,4% -36,3 -10,1% -18,5 Bruttogewinn nach Lizenzkosten 243,5 50,7% 186,1 51,6% 57,4 Fulfillmentkosten -77,7 -16,2% -58,8 -16,3% -18,8 Deckungsbeitrag 165,9 34,5% 127,3 35,3% 38,6 Marketing -41,5 -8,6% -29,7 -8,2% -11,8 SG&A -107,4 -22,4% -98,5 -27,3% -9,0 davon Personal -53,7 -11,2% -48,6 -13,5% -5,1 davon OPEX -53,8 -11,2% -49,9 -13,8% -3,8 Aktivierte Eigenleistung 1,6 0,3% 1,4 0,4% 0,2 Sonstiges Ergebnis 14,9 3,1% 8,1 2,3% 6,8 Bereinigtes EBITDA 36,1 7,5% 14,4 4,0% 21,7

Operative Segmente* in Mio. EUR DACH NA RoW Segmente insg. Corp. Überl. tonies Gruppe (IFRS) Umsatz (extern) 184,3 210,4 85,9 480,5 - - 480,5 Lizenzkosten -27,6 -23,4 -9,0 -60,1 5,2 - -54,9 Deckungsbeitrag 38,3% 30,0% 29,6% 33,1% - - 34,5% EBITDA 42,6 5,3 2,2 50,1 -10,1 -6,6 33,5 EBITDA-Marge 2024 23,1% 2,5% 2,6% 10,4% - - 7,0% EBITDA-Marge 2023 16,3% -3,2% -8,7% 4,9% - - 2,4%

*NA = Nordamerika, Operative Segmente nach lokalen GAAP; Anpassungen des EBITDA nur auf Konzernebene (aktienbasierte Vergütungen), Umgliederungen beinhalten Transferpreise, IFRS-Effekte, Konzernrückstellungen Über tonies tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit mehr als 9 Millionen verkauften Tonieboxen und über 110 Millionen Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Inhaltsportfolio umfasst mehr als 1.100 Tonies-Figuren auf verschiedenen Sprachen. Investor Relations Kontakt Manuel Bösing Head of Investor Relations Telefon: +4915157846012 E-Mail: ir@tonies.com Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen Bei bestimmten Aussagen in diesem Dokument handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an der Verwendung von Worten wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt voraus", "sieht vor" oder "antizipiert" oder anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische oder aktuelle Fakten dar, noch sind sie Garantien für zukünftige Leistungen. Haftungsausschluss Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Die tonies SE lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der diesbezüglichen Erwartungen der tonies SE oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben. Weder die tonies SE noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Definition der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2024 oder dem folgenden Link auf unserer Website: APM .



