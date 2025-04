Der Elektroautohersteller verzeichnet trotz schwacher Quartalszahlen einen beeindruckenden Kursanstieg und expandiert strategisch ins ölreiche Saudi-Arabien.

Die Tesla-Aktie verzeichnete einen spektakulären Kurssprung von fast 23 Prozent, nachdem US-Präsident Trump eine Zollpause für Importe ankündigte. Der elektrische Autobauer notierte zuletzt bei 272 Dollar und steht damit kurz vor einem neuen Kaufsignal. Dieser massive Anstieg erfolgt in einem schwierigen Umfeld, denn Tesla hatte zuvor einen Rückgang der Verkaufszahlen um 13 Prozent im ersten Quartal 2025 gemeldet - die schwächste Performance seit fast drei Jahren.

Parallel dazu expandiert Tesla in neue Märkte. Am 7. April 2025 startete der Verkauf von Elektrofahrzeugen in Saudi-Arabien, einem Land mit enormem Potenzial. Die saudische Regierung plant Investitionen von geschätzten 39 Milliarden Dollar in die Entwicklung des Elektrofahrzeugsektors und strebt bis 2030 einen EV-Anteil von 30 Prozent an. Allerdings gibt es Herausforderungen: Im gesamten Königreich existieren derzeit nur 101 Ladestationen, während auf der 900 Kilometer langen Hauptverkehrsader zwischen Riad und Mekka keine einzige Ladestation zu finden ist.

Interne Turbulenzen und Rechtsstreitigkeiten

Während Tesla an seiner globalen Expansion arbeitet, gibt es interne Bewegungen: CFO Vaibhav Taneja verkaufte am 7. April 2025 Aktien im Wert von einer Million Dollar zu einem Kurs von 250 Dollar - unter dem aktuellen Handelspreis. Der Verkauf erfolgte nach der Ausübung von Optionen, bei denen er dieselbe Anzahl von Aktien zu 18,22 Dollar erworben hatte. Nach den Transaktionen hält Taneja direkt 26.949,5 Aktien.

Zusätzlich zu den Herausforderungen am Markt, steht Tesla-CEO Elon Musk in einem Rechtsstreit mit OpenAI. Das KI-Unternehmen reichte am Mittwoch eine Gegenklage gegen Musk ein und wirft ihm Belästigung vor. Die rechtliche Auseinandersetzung dreht sich um OpenAIs Pläne, zu einem gewinnorientierten Unternehmen zu werden - ein Schritt, den das Unternehmen für unerlässlich hält, um 40 Milliarden Dollar an Finanzmitteln zu sichern. Die Parteien sollen im Frühjahr 2026 vor einem Geschworenengericht erscheinen. Außerdem verzeichnete Tesla in China einen Rückgang der monatlichen Verkäufe um 11 Prozent, mit 78.828 verkauften Einheiten im März.

