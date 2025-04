© Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Trumps Zollpause sorgte gestern für eine historische Rallye an der Wall Street. Doch schon am Donnerstag fallen S&P-500-Futures wieder. War die Zollpausen-Rallye nur ein Strohfeuer? Analysten warnen vor zu viel Euphorie.Nach einem historischen Kurssprung an der Wall Street hat der Donnerstag mit einem Dämpfer begonnen: Futures auf den S&P 500 fielen um 0,66 Prozent, Dow-Jones-Futures verloren zeitweise rund 108 Punkte (0,3 Prozent). Nasdaq-100-Futures fielen sogar um 0,7 Prozent (Stand:08:01 Uhr). Die Korrektur der Futures folgt auf einen spektakulären Mittwoch an der Wall Street: Der S&P 500 stieg um mehr als 9 Prozent - der drittgrößte Tagesgewinn seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Dow Jones …