Rekordquartal für die Cantourage-Gruppe: EUR 25,6 Mio. Umsatz in Q1 - erstmals mehr als EUR 10,7 Mio. Umsatz in einem Monat



Rekordquartal für die Cantourage-Gruppe: EUR 25,6 Mio. Umsatz in Q1 - erstmals mehr als EUR 10,7 Mio. Umsatz in einem Monat



Berlin, 10. April 2025 - Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com ), Europas führendes börsennotiertes Unternehmen für medizinisches Cannabis, hat das stärkste Quartal ihrer Unternehmensgeschichte abgeschlossen: Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz EUR 25,6 Mio. - ein neuer Rekordwert. Im Vorjahresquartal - kurz vor Inkrafttreten der Cannabislegalisierung - lag der Umsatz noch bei EUR 6,1 Mio. Damit hat Cantourage seinen Quartalsumsatz im Jahresvergleich mehr als vervierfacht und seine Marktposition weiter deutlich gestärkt.



Im März 2025 erwirtschaftete das Berliner Unternehmen zudem erstmals einen zweistelligen Monatsumsatz: Mit über EUR 10,7 Mio. wurde der bisherige Höchstwert aus Dezember 2024 (EUR 8,5 Mio.) deutlich übertroffen.



Nachfrage nach Cantourage-Cannabisblüten wächst immer weiter

Der anhaltend starke Nachfrageanstieg nach Cannabisblüten von Cantourage spiegelt sich deutlich in der Umsatzentwicklung wider: Im Gesamtjahr 2024 hat das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 51,4 Mio. erwirtschaftet, was einer Steigerung von 118 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert (2023: EUR 23,6 Mio.) entspricht. Um dieser Dynamik gerecht zu werden, hat Cantourage gezielt in den Ausbau seiner Verarbeitungskapazitäten in Deutschland und Portugal investiert. Zugleich konnten bestehende Partnerschaften mit Anbauern weltweit - insbesondere in Kanada - systematisch ausgebaut werden, sodass mehr und mehr Angebot geschaffen werden.



Auch die Nachfrage nach Cannabisblüten von Cantourage in Polen und Großbritannien ist nach wie vor hoch und wächst weiter. So profitiert Cantourage als europäischer Marktführer von dem europaweiten Wachstum und dem steigenden Interesse an Cannabis-Therapien.



Philip Schetter, CEO der Cantourage, sagt: "Das erste Quartal 2025 markiert für uns einen bedeutenden Meilenstein - mit 25,6 Millionen Euro Umsatz haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Besonders stolz sind wir auf den März: Zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte konnten wir einen zweistelligen Monatsumsatz realisieren. Das zeigt eindrucksvoll, dass unser skalierbares Geschäftsmodell funktioniert und unsere Kapazitätserweiterungen greifen. Die starke Nachfrage nach unseren Produkten - nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen und Großbritannien - bestätigt unsere strategische Ausrichtung.



Während andere Marktteilnehmer mit den aktuellen Unsicherheiten und Zöllen im US-Markt konfrontiert sind, profitieren wir von unserer klaren Fokussierung auf Europa. Unser operatives Geschäft ist weitgehend unabhängig von den Entwicklungen in den USA. Stattdessen bauen wir unsere globale Lieferkette weiter aus - insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Anbaupartnern in Kanada -, um unsere Marktführerschaft in Europa langfristig zu festigen.



CDU/CSU und SPD haben ihren Koalitionsvertrag vorgestellt - wir begrüßen, dass das Cannabisgesetz evaluiert wird, um dann ggf. Nachschärfungen perspektivisch vorzunehmen. Die heutigen Regelungen haben die Versorgung mit Cannabis aus der Apotheke bereits merklich verbessert: vor allem für Ärzte, Apotheker und Patienten sind Hürden abgebaut worden - dieser eingeschlagene Weg sollte weiterverfolgt werden."



Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis. Cantourage ermöglicht es Anbauern weltweit, Produkte in europäischen Medizinmärkten zu verkaufen. Das 2019 gegründete Unternehmen arbeitet mit mehr als 60 Cannabis-Anbauern aus 18 Ländern zusammen. Cantourage stellt höchste pharmazeutische Qualitätsstandards entlang der Wertschöpfungskette sicher und bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Das Unternehmen ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.



Pressekontakte

Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 (0) 173 3702649

Klaas Geller | klaas.geller@tonka-communications.de | +49 (0) 176 74717519



