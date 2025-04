Surefire startet Bohrkampagne mit Fokus auf tiefes Goldpotenzial

Anzeige / Werbung Surefire Resources hat den Beginn einer umfassenden Bohrkampagne auf dem unternehmenseigenen Yidby-Goldprojekt bekannt gegeben. Ziel der Arbeiten sei laut Unternehmensangaben die Erkundung neuer Zielzonen sowie die Erweiterung bereits identifizierter Goldmineralisierungen. Dabei gehe es um Areale, die bereits als Teil eines vielversprechenden Goldsystems eingestuft würden. Surefire Resources hat den Beginn einer umfassenden Bohrkampagne auf dem unternehmenseigenen Yidby-Goldprojekt bekannt gegeben. Ziel der Arbeiten sei laut Unternehmensangaben die Erkundung neuer Zielzonen sowie die Erweiterung bereits identifizierter Goldmineralisierungen. Dabei gehe es um Areale, die bereits als Teil eines vielversprechenden Goldsystems eingestuft würden. Erkundung bisher ungetesteter Strukturen Geplant seien insgesamt rund 7.000 Bohrmeter. Davon würden etwa 5.000 Meter im sogenannten RC-Verfahren (Reverse Circulation, also Umkehrspülbohrung) durchgeführt. Dieses Verfahren ermögliche eine schnelle und kosteneffiziente Erkundung des Untergrunds: Ein doppelwandiges Bohrgestänge transportiere dabei das zerkleinerte Gesteinsmaterial mit Hilfe von Druckluft direkt aus der Tiefe an die Oberfläche, wo es anschließend analysiert werde. So ließen sich verlässliche Proben gewinnen, ohne dass das Gestein stark verändert oder kontaminiert werde.



Die verbleibenden 2.000 Bohrmeter seien als aufwendigere Diamantbohrungen geplant, die besonders präzise und ungestörte Gesteinskerne liefern würden - etwa für detaillierte geologische Untersuchungen und strukturelle Analysen.



Besonders im Fokus stehe die "Money Anomaly" - ein rund 1.000?x?500 Meter großes Gebiet mit erhöhten Goldwerten in Boden- und Bachsedimenten, das bislang noch nicht durch Bohrungen überprüft worden sei. Lagekarte des Yidby-Goldprojekts Projekt in geologisch aussichtsreicher Lage Das Yidby-Projekt liegt im Yalgoo-Singleton-Grünsteingürtel, einer Region mit mehreren wirtschaftlich bedeutenden Goldvorkommen. Nur 30 Kilometer südlich befindet sich das Mount-Gibson-Projekt von Capricorn Metals mit rund 3,9 Millionen Unzen Gold. Nach Angaben von Surefire habe Capricorn Metals sein Lizenzgebiet inzwischen ausgeweitet, sodass es das Yidby-Projekt vollständig umschließe - ein Schritt, der aus Sicht des Managements das Explorationspotenzial der Region zusätzlich untermauere. Bisherige Bohrungen bestätigen hohe Goldwerte Frühere Bohrungen auf Yidby hätten bereits Abschnitte mit hohen Goldgehalten freigelegt. Ein herausragendes Beispiel sei das Bohrloch YBRC019 mit einem Spitzenwert von 82,5?g/t Gold auf einem Meter - eingebettet in breitere mineralisierte Zonen mit geringeren Konzentrationen. Die Zone mit Goldmineralisierung erstrecke sich derzeit über etwa drei Kilometer Länge bei einer Mächtigkeit von bis zu 80 Metern. Die Lagerstätte zeige laut Unternehmensangaben typische Merkmale eines porphyrischen Systems mit sogenannten "Bonanza"-Intervallen - also sehr hochgradigen Einzelzonen innerhalb einer großvolumigen Struktur. Dies könne auf ein bedeutendes, bislang nicht vollständig definiertes Vorkommen hinweisen. MMI-geochemische Anomalien und Bachsedimentproben Technologieeinsatz erweitert geologisches Verständnis Wesentlicher Bestandteil der aktuellen Explorationsstrategie sei der Einsatz des BoxScan-Systems von Geotek Ltd. Das Analysegerät ermögliche die zerstörungsfreie Auswertung von Bohrkernen auf mehreren Datensätzen gleichzeitig - eine Methode, die laut Managing Director Paul Burton "überzeugende Hinweise auf eine erhebliche Ausdehnung des bestehenden Goldsystems" geliefert habe.



Besonders in größeren Tiefen hätten sich dabei neue, potenziell goldführende Gesteinsbereiche abgezeichnet. Diese Informationen würden laut Burton die Grundlage für die gezielte Ausrichtung der weiteren Bohrungen bilden. Weitere Entwicklungsschritte im Fokus Mit der aktuellen Kampagne verfolge das Unternehmen das Ziel, ein aktualisiertes Ressourcenmodell zu erstellen. Parallel dazu prüfe man laut Surefire auch strategische Partnerschaften im Zusammenhang mit anderen Projekten wie Victory Bore. Die metallurgischen Untersuchungen zur Goldgewinnung seien bereits abgeschlossen. Angesichts des derzeit hohen Goldpreises sehe das Management günstige Rahmenbedingungen für eine zügige Weiterentwicklung des Projekts.



Die Unternehmensführung äußerte sich zuversichtlich, dass die Kombination aus vielversprechender geologischer Lage, bereits nachgewiesenen hochgradigen Funden und moderner Analysetechnologie das Potenzial für eine bedeutende Entdeckung bieten könnte. Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000SRN2

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )