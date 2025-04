Die Microsoft-Aktie hat in den letzten Wochen deutlich an Wert eingebüßt. Zu Wochenbeginn erreichte der Kurs mit 344,79 US$ den tiefsten Stand seit Anfang November 2023. Und dennoch stieg das Unternehmen zwischenzeitlich zum wertvollsten Börsenkonzern der Welt auf. Wie passt das zusammen? Und wie sollten sich Anleger nun am besten verhalten? Profiteur des Apple-Crashs Zu Wochenbeginn hatte der Softwaregigant kurzzeitig wieder den Börsenolymp erklommen. ...

