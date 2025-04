Der Laser-Kommunikationsspezialist verzeichnet leichte Erholung vom 52-Wochen-Tief, kämpft jedoch weiterhin mit erheblichen finanziellen Herausforderungen.

Die Aktie des Laser-Kommunikationsspezialisten Mynaric zeigt nach monatelangem Absturz erste Anzeichen einer Stabilisierung. Am 10. April 2025 notiert der Kurs bei 0,82 Euro und verzeichnet damit einen Tagesverlust von 6,59 Prozent. Bemerkenswert ist jedoch die Entwicklung der vergangenen Woche: Mit einem Plus von 7,87 Prozent konnte sich der Wert vom erst vor wenigen Tagen erreichten 52-Wochen-Tief bei 0,65 Euro (7. April) etwas erholen. Dies stellt eine Distanz zum Tiefpunkt von etwa 26,46 Prozent dar. Dennoch bleibt die Gesamtsituation dramatisch - seit Jahresbeginn hat die Aktie dramatische 75,61 Prozent an Wert eingebüßt, im 12-Monats-Vergleich sogar katastrophale 95,28 Prozent.

Fundamentale Schwäche und negative Analysteneinschätzung

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist auf nur noch 4,33 Millionen Euro geschrumpft. Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich Mynaric in einer prekären Lage. Besonders besorgniserregend: Der einzige aktuell berichtende Analyst gibt eine klare Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von gerade einmal 0,80 Euro. Die finanzielle Situation des Unternehmens wird als schwach eingestuft, mit unzureichender Rentabilität und fragilen Margen. Hinzu kommt, dass der Konzern in der Vergangenheit häufig Ergebnisse veröffentlicht hat, die unter den Analystenerwartungen lagen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Tendenz der Ergebniskorrekturen in den letzten 12 Monaten eindeutig negativ ausfiel, wobei Experten mittlerweile eine deutlich niedrigere Rentabilität erwarten als noch vor einem Jahr.

