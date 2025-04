Mannheim (ots) -Am Mittwoch, dem 9. April feierte Sally in Mannheim die fulminante Premiere ihrer ersten Livetour und begeisterte ihre Fans mit ihrer authentischen Art bei der ersten von insgesamt sieben Shows. In ihrer Heimatstadt kam ihr Mannheimer Showkollege Bülent Ceylan als Überraschungsgast auf die Bühne und testete Sallys Improvisationskünste beim Kochen.Im Mannheimer "Rosengarten" präsentierte die Food-Bloggerin und Bestsellerautorin ihre Welt der Backkunst mit verschiedenen Rezepten für Backamateure und angehende Profis. Neben abwechslungsreichen Gerichten zeigte die sympathische Baden-Württembergerin viele Tipps und Tricks aus der Küche, erzählte von ihren Anfängen als Food-Creatorin und von der Entstehung von Sallys Welt.Dabei sprach sie offen über die vielen Herausforderungen, die sie auf ihrem Weg zum Erfolg sowohl beruflich als auch privat meisterte. Gleichzeitig motivierte Sally ihre Fans mit ihrer eigenen Geschichte dazu, auch in schwierigen Zeiten mutig zu sein, an sich zu glauben und Neues zu wagen.Neben ihren Back- und Kochkünsten bewies Sally sowohl Selbstvertrauen als auch Entertainmentfähigkeiten: am Ende der Show stellte sie auch ihr Gesangstalent mit einer musikalischen Kostprobe unter Beweis.Als Überraschungsgast begrüßte Sally ihren Mannheimer Showkollegen Bülent Ceylan auf der Bühne, der sich die Premiere nicht entgehen ließ. Ceylan war sichtlich beeindruckt von Sallys erster eigenen Show und freute sich mit ihr über ihren großen Erfolg. Aus einem Überraschungs-Korb unterschiedlichster Lebensmittel kreierte Sally kurzerhand zwei neue Gerichte, die der Comedian dem begeisterten Publikum und ihren Eltern persönlich zum Probieren servierte.Sally, bürgerlich Saliha Özcan, lebt in Waghäusel und hat sich in den vergangenen Jahren zur bekanntesten Food-Creatorin Deutschlands entwickelt. Während des Studiums zur Grundschullehrerin baute sie 2012 mit ihrem YouTube-Kanal "Sallys Welt" eine riesige Fangemeinde auf und inspiriert seitdem regelmäßig Millionen Zuschauer:innen mit ihren vielseitigen und individuellen Rezepten, die von einfachen Backklassikern bis hin zu aufwendigen Torten reichen.Mit über 4.000 veröffentlichen Videos rund um die Themen Kochen, Backen, Haushalt und Organisation begeistert sie mittlerweile über zwei Millionen Abonnent:innen auf YouTube und mehr als vier Millionen Follower:innen auf allen weiteren Kanälen.Weitere Tourtermine von Sally erster Livetour 2025 sind: 11.4. Berlin, 12.4. Bielefeld, 14.4. Hamburg, 15.4. Köln, 16.4. München und 17.4. Frankfurt.Weitere Informationen unter www.neuland-concerts.com und www.sallyswelt.de.Pressekontakt:Neuland Concerts GmbHMelanie Richelpresse@neuland-concerts.com0172-4523528Original-Content von: Neuland Concerts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109291/6010140