Baierbrunn (ots) -Wussten Sie schon, dass das Kopfhaar etwa einen Zentimeter pro Monat wächst? Und dass es zum Beispiel bei den Augenbrauen langsamer geht, beim Bart hingegen schneller? Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" hat viele spannende Zahlen, Daten und Fakten rund um unsere Haare zusammengestellt:- Wie ist ein Haar aufgebaut? Haare bestehen aus dem sichtbaren Schaft und der Haarwurzel. Umgeben sind sie von Haut- und Bindegewebe, dem Haarfollikel. Talgdrüsen, die die Haut gegen das Austrocknen schützen, liegen an diesen Follikeln. Muskeln unter der Haut stellen das Haar auf.- Welche Farben sind am häufigsten? Schwarzes oder sehr dunkelbraunes Haar kommt am häufigsten vor. Menschen in Asien und Afrika sind meist schwarzhaarig. Blonde machen weniger als zwei Prozent, Rothaarige weniger als ein Prozent aus. Die Farbe hängt mit der Aktivität von Enzymen zusammen.- Wer hat die meisten Haare auf dem Kopf? Die Anzahl der Haare pro Kopf unterscheidet sich von Mensch zu Mensch - und variiert je nach Hautfarbe stark. Blonde Menschen haben üblicherweise die meisten, Rothaarige die wenigsten Haare.- Was kann man so alles in den Haaren finden? Eine ganze Menge! Haare enthalten Informationen zur DNA, zum Konsum von Sucht- und Arzneimitteln sowie zur Ernährung.- Warum ergrauen wir eigentlich? Die Gene bestimmen, ob Menschen früh oder spät ergrauen. Das liegt am Farbstoff der Haare, dem Melanin. Mit zunehmendem Alter bildet der Körper weniger davon. Mangelernährung und Stress sind ebenfalls Faktoren. Auch UV-Strahlung, Rauchen und Luftverschmutzung fördern das Ergrauen.- Was passiert, wenn jemand sanft übers Haar streicht? Laut Forschung schütten Haarfollikel Botenstoffe aus - potenziell mit Wirkung auf das Wohlbefinden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4A/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6010128