Köln (ots) -Lithium-Ionen-Batterien sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die BG ETEM gibt Tipps für den richtigen Umgang mit Akkus zuhause und im Betrieb.Lithium-Ionen-Batterien versorgen uns täglich mit Energie - sei es in Smartphones, Akkuschraubern oder Elektrofahrrädern. Die meist nur kurz Akkus genannten Batterien sind leicht, leistungsstark und bieten eine hohe Energiedichte. Doch gerade dieser Vorteil birgt auch Risiken. Bei unsachgemäßem Umgang können Lithium-Ionen-Batterien in Brand geraten oder gefährliche Gase freisetzen."Unternehmen brauchen deshalb je nach Anwendungsbereich passende Schutzmaßnahmen, wenn sie die Akkus im Betrieb einsetzen", sagt Maximilian Dunkel, Elektroingenieur und Referent der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) in Köln. Auch zuhause gebe es ein paar Dinge zu beachten, damit wortwörtlich nichts anbrennt.Das sind die wichtigsten Grundsätze für den Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien:- Herstellerangaben beachten: "Grundsätzlich sollten Anwenderinnen und Anwender Lithium-Ionen-Batterien immer gemäß Herstellerangaben oder -vorgaben nutzen", sagt Dunkel. Ein Blick in die Bedienungsanleitung sei in jedem Fall empfehlenswert.- Gefährdungsbeurteilung erstellen: Unternehmen müssen eine Gefährdungsbeurteilung für den Umgang mit Akkus erstellen und dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den sicheren Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien Bescheid wissen.- Sachgerecht lagern: Akkus sollten in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich aufbewahrt werden - fernab von Wärmequellen und brennbaren Materialien. "Spezielle Sicherheitsbehälter bieten zusätzlichen Schutz", sagt Dunkel.- Auf richtiges Laden achten: "Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, sollte man diese immer nur zu 80 Prozent aufladen und nicht vollständig entladen", erklärt Dunkel. Er rät, Akkus nur zu laden, wenn jemand zuhause beziehungsweise im Betrieb in der Nähe ist. "Außerdem sollte immer das Original-Ladegerät zum Einsatz kommen."- Beschädigte Akkus sofort aussortieren: Wenn ein Akku sichtbar beschädigt ist oder sich aufbläht, muss er sofort aus dem Betrieb genommen werden.- Korrekt entsorgen: Wer ausrangierte oder kaputte Lithium-Ionen-Batterien loswerden will, kann sie im Handel oder bei Sammelstellen für Sondermüll und Elektroschrott abgeben. "Auf keinen Fall gehören sie in den Hausmüll", betont BG-Experte Dunkel. Im Zweifel können Hersteller bei Fragen zur Entsorgung weiterhelfen.Akkus im UnternehmenUnternehmen sollten darauf achten, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im sicheren Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien geschult sind. "Dabei helfen Betriebsanweisungen, die auch die korrekte Handhabung und Lagerung von Akkus beschreiben", so Dunkel. Zusätzlich bietet die BG ETEM Online-Ressourcen wie Beispiel-Gefährdungsbeurteilungen und Schulungsangebote an.Mehr zum Thema im neuen PodcastIn der aktuellen Folge des BG ETEM-Podcasts "Ganz sicher" gibt es noch mehr Infos rund um die technischen Details und Gefahrenpotenziale von Lithium-Ionen-Batterien. Maximilian Dunkel gibt im Gespräch mit Moderatorin Katrin Degenhardt vertiefte Einblicke in das Thema und hat griffige Praxistipps für Unternehmen und Privatpersonen im Gepäck.Podcast anhören und mehr InformationenDer Podcast der BG ETEM ist auf der Webseite der BG ETEM unter der Adresse www.bgetem.de/ganzsicher (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts) zu finden. Ebenso bei Spotify, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts sowie Apple Podcasts. Zur Folge "Akku-Rat: Richtiger Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien" geht es hier (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts/folge-39-akku-rat-richtiger-umgang-mit-lithium-ionen-batterien).Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18978/6010124