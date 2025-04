Die westlichen Börsen haben die am Mittwoch von US-Präsident Trump verkündete Zoll-Pause mit Rekordgewinnen gefeiert. Obwohl er in seinem Truth-Social-Post gleichzeitig die Zölle auf chinesische Güter mit sofortiger Wirkung auf 125 Prozent erhöhte, notiert auch der technologielastige Hang Seng am Donnerstag überraschend deutlich höher.

