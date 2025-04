News von Trading-Treff.de Für Renk scheint es kein Halten mehr zu geben: Die Aktie konnte auch am Donnerstag mit mehr als 1,55 % Plus in den ersten Handelsminuten glänzen. Damit ist der Kurs auf 46,90 € nach oben gezogen. Es fehlt nicht mehr viel, um sogar ein Allzeithoch zu schaffen. Nur noch ca. 8 % Kursgap stehen für den Titel jetzt dazu an. Die Aktie profitiert von zwei Vorgängen: Offensichtlich ist die Stimmung am Markt besser geworden, da Donald ...

