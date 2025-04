News von Trading-Treff.de Hensoldt ist ein neuer Durchbruch gelungen. Das Papier gewann auch am Donnerstagmorgen noch einmal 1,6 %. Die Aktie schob sich auf 65,15 € nach oben. Schon am gestrigen Abend schaffte es die Aktie, in den Abendstunden einen Aufschlag von 12,8 % zu initiieren. Der Grund ist relativ einfach: Donald Trump hat hier seine Hand im Spiel. Der US-Präsident hat für 75 Länder beziehungsweise sogar etwas mehr Handelserleichterungen ...

