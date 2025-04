NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,50 Euro belassen. Vor dem Hintergrund gestiegener Marktschwankungen und einer risikoaversen Haltung hat Analystin Alexia Dogani die ergebnisseitigen Schätzungen unter den von ihr beobachteten europäischen Logistikunternehmen einem Stresstest im Vergleich zu einem Szenario ähnlich der globalen Finanzkrise unterzogen. Dabei habe sie die jüngste Einschätzung der JPMorgan-Ökonomen berücksichtigt, die von einem globalen Rezessionsrisiko in diesem Jahr von 60 Prozent ausgingen, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 23:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004