NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Vor den am 8. Mai erwarteten Quartalszahlen des dänischen Konkurrenten Maersk hat Analystin Alexia Dogani dieser Aktie den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen, da sie negative Nachrichten erwartet. Maersk sei die erste der Cointainer-Reedereien, die ihre Zahlen vorgelege, gefolgt von Hapag-LLoyd am 14. Mai und dann ZIM, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Branche. Aufgrund eines sich verschlechternden Nachfrage-Ausblicks erwartet sie, dass alle drei Unternehmen ihre Prognose-Spannen für das operative Ergebnis entsprechend anpassen werden./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 17:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000HLAG475