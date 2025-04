Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Möglicherweise hat man im Weißen Haus nicht alle Folgen des Handelskrieges bedacht, so die Analysten der Helaba.Der Sprung der US-Treasury-Renditen und die latente Schwäche des US-Dollar seien Warnschüsse, ebenso wie der Ausverkauf an den Aktienbörsen. Anscheinend seien diese nicht überhört worden. Obwohl die US-Notenbank dem reflexartigen Senken der Zinsen bisher widerstanden habe und in der Eurozone marktseitig auf eine baldige Senkung spekuliert werde, könne der US-Dollar keinen Boden gutmachen. Die gewaltige Verschuldung der USA im Ausland erweise sich als Achillesferse der trumpschen Zollpolitik. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...