Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist letztlich bei durchaus volatilen Handelsverläufen unter die 55-Tagelinie gesunken und ist dabei zwei unterschiedlich wirkenden Einflüssen ausgesetzt, so die Analysten der Helaba.Die zunehmenden Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB sollten eigentlich stützen, der belastende Einfluss der Überseerenditen aber verhindere eine nachhaltige Befestigung. Das technische Bild trübe sich zusehends ein. So stehe der DMI kurz davor, auf Verkauf zu wechseln. Die Oszillatoren hätten zudem an Schwung verloren. Unterstützungen würden sich bei 129,11/13, an der 21-Tagelinie (128,77) und bei 127,74 zeigen. Widerstände sähen die Analysten der Helaba bei 132,03 und 132,56. (10.04.2025/alc/a/a) ...

