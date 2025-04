© Foto: Laurent Gillieron - dpa

Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, fordert ein umfassendes Zollabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und China. Zugleich ruft er die Regierung von Präsident Donald Trump dazu auf, das Haushaltsdefizit der USA auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken. In einem Beitrag auf X betont Dalio: Trumps Entscheidung, von einem schlechteren Weg abzuweichen und über den Umgang mit diesen Ungleichgewichten zu verhandeln, ist ein viel besserer Weg. Hintergrund ist eine überraschende Kehrtwende im US-Handelskurs: Präsident Trump kündigte am Mittwoch an, die zuvor verhängten hohen Zölle gegenüber zahlreichen Ländern vorübergehend zu senken. Gleichzeitig wolle er den …