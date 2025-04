DJ SENTIMENT/US-Privatanleger wieder etwas optimistischer

DOW JONES--Die Privatanleger in den USA haben zuletzt das Geschehen an der Wall Street recht gut eingestuft. Seit Wochen sind sie extrem pessimistisch. In der jüngsten Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII ist der Anteil der Bullen aber nun auf 28,5 Prozent deutlich gestiegen, auf den höchsten Wert seit dem 19. Februar. Viele von ihnen kamen von der Seitenlinie, das Lager der Neutralen schrumpfte gegenüber der Vorwoche auf nur noch 12,5 von 16,3 Prozent. Die Positionierung hier ist extrem niedrig, der historische Durchschnitt liegt bei 31,5 Prozent. Das Lager der Bären leerte sich leicht auf 58,9 nach zuvor 61,9 Prozent.

Laut Sentiment-Analyst Joachim Goldberg dominierte derweil unter den Privatanlegern in Deutschland zuletzt vor allem die Frage: "Kann ich jetzt wieder einsteigen?" Eine recht ordentliche Zahl habe diese Frage offenbar mit einem Ja beantwortet. Zumindest stieg der Börse Frankfurt Sentiment-Index der Privatanleger um 12 Punkte auf einen Stand von plus 18. Der Zuwachs des Bullenlagers um 10 Prozentpunkte auf nun 54 Prozent speise sich zu 80 Prozent aus vormals neutral eingestellten Akteuren, so Goldberg. Letztere umfassten nur noch 10 Prozent ( -8 Prozentpunkte) der Befragten, so wenig wie zuletzt im April des Jahres 2020. Dazu hat sich die Stimmungskluft zwischen beiden Untergruppen innerhalb der Privatanleger jetzt wieder vergrößert. Das Lager der Bären verringerte sich laut der jüngsten Umfrage im Auftrag der Börse Frankfurt um 2 Prozentpunkte auf nun 36 Prozent.

April 10, 2025

