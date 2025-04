© Foto: Oliver Berg - dpa

Trotz neuer US-Zölle bleibt Deutz aggressiv: Die Preise werden weitergegeben und das Unternehmen expandiert durch strategische Übernahmen.Deutz, bekannt für seine Motoren in Landwirtschafts- und Baufahrzeugen, sieht sich neuen US-Importzöllen gegenüber, die vollständig an amerikanische Kunden weitergegeben werden. Vorstandsvorsitzender Sebastian Schulte erklärte, dass dies kurzfristig keine negativen Auswirkungen auf das Geschäft habe, da die Konkurrenz ähnlich betroffen sei. Deutz ist strategisch positioniert, indem es sich auf den Off-Highway-Markt spezialisiert hat und seine Motoren vorwiegend an Hersteller von Bau- und Landmaschinen liefert, mit einer jährlichen Produktionszahl von etwa …